INCENDIO TRUCCAZZANO (MI): IN CORSO L’INTERVENTO DI ARPA LOMBARDIA

(Mi-lorenteggio.com).Truccazzano, 29 febbraio 2024 – Anche oggi i tecnici di Arpa Lombardia proseguono i rilievi con strumentazione portatile per tenere monitorata la componente aria.

I tecnici dell’Agenzia sono inoltre impegnati per la gestione delle acque di spegnimento dell’incendio.

In base alle previsioni fornite dal meteorologo di Arpa, il vento si manterrà debole, mentre il cielo è in prevalenza molto nuvoloso e coperto con probabili precipitazioni deboli, a carattere intermittente.

Al momento, il caposquadra dei Vigili del Fuoco riferisce che l’incendio è ancora in corso e non è possibile prevederne la fine.

28 feb.

Arpa Lombardia poco dopo le 17.15 di oggi è stata allertata dai Vigili del Fuoco di Milano, attraverso la sala operativa di Regione Lombardia in seguito all’incendio scoppiato nella ditta Arcadia (che si occupa di logistica) a Truccazzano (Mi). La porzione di capannone coinvolta, di circa cinque mila mq, è il deposito di materiale plastico.

I tecnici del gruppo Base con strumentazione portatile hanno effettuato le prime misure speditive. Ci attendiamo in aria gli inquinanti tipici della combustione dei materiali oggetto del rogo che, essendo in forma gassosa, tenderanno a rarefarsi in atmosfera.

È giunto sul posto anche il gruppo Specialistico di Contaminazione Atmosferica che, tenuto conto della direzione del vento, posizionerà il campionatore ad alto volume presso la frazione di Cavaione per misurare i parametri tipici della combustione di materiale plastico (diossine e idrocarburi policiclici aromatici).

Secondo i meteorologi dell’Agenzia il cielo è molto nuvoloso con precipitazioni deboli e venti altrettanto deboli provenienti da est/sud est. In base alle previsioni fino alle 8 di domani mattina 29 febbraio il cielo continuerà a essere coperto con precipitazioni poco probabili.

Arpa Lombardia è in stretto contatto con la Prefettura di Milano e i Sindaci dei Comuni coinvolti.

