Truccazzano. Incendio quasi del tutto circoscritto

(Mi-lorenteggio.com) Truccazzano, 29 febbraip 2024 – Prosegue incessantemente l’opera delle squadre dei Vigili del Fuoco di Milano impegnate da ieri pomeriggio nell ‘incendio che ha distrutto un capannone industriale di circa 8 mila mq gestito dalla Ditta Arcadia Trasporti e Logistica in località Trucazzano. Diciassette le squadre VVF che si stanno avvicendando con il supporto anche dei Comandi di Monza e Bergamo. L’incendio è quasi del tutto circoscritto ma la densa colonna di fumo propagatosi a seguito delle fiamme rende difficili le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco stanno lavorando in totale sinergia con le autorità locali, Arpa e Carabinieri anche per il campionamento e le analisi degli agenti “micro inquinanti” dell’aria.

Collassata la copertura della struttura, coinvolta parzialmente una ditta farmaceutica vicina. Proseguono le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza da parte dei pompieri.

Redazione