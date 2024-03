A58-TEEM: app Satispay per mancati pagamenti pedaggi

Milano, 1° marzo 2024 – Tangenziale Esterna SpA, Concessionaria di A58-TEEM (33 chilometri da Melegnano ad Agrate Brianza interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste), comunica che dalla data odierna è possibile regolarizzare i «Mancati Pagamenti» per transiti effettuati e/o conclusi sulla Tangenziale Est Esterna di Milano anche tramite l’App Satispay.

Il servizio, che si affianca alle altre modalità a disposizione degli utenti (carta di credito, bonifico bancario, bollettino postale e contanti), permette di saldare un transito sospeso in modo «smart» servendosi della popolare Applicazione di pagamento, già utilizzata da oltre 4 milioni di persone in Italia ed Europa.

Durante un viaggio autostradale può, infatti, succedere che non venga corrisposto il relativo importo (ad esempio, a seguito di smarrimento del biglietto di ingresso oppure per problemi di funzionamento dell’apparato di telepedaggio): in questi casi si verifica il cosiddetto «Mancato Pagamento», che l’utente potrà regolarizzare, senza alcuna maggiorazione economica, entro e non oltre 15 giorni dall’emissione della relativa ricevuta.

È doveroso ricordare che, qualora ciò non avvenisse, si attiveranno le procedure di recupero crediti previste dal Codice della Strada, che comportano anche la trasmissione dei relativi atti alla Polizia Stradale, con emissione di un’ammenda e la decurtazione di due punti dalla patente di guida.

Con il nuovo servizio, Tangenziale Esterna continua il proprio impegno nel fornire a viaggiatrici e viaggiatori servizi semplici e innovativi, rivolgendosi sia a coloro che apprezzano modalità e canali più «tradizionali» sia a chi, invece, si serve quotidianamente dei moderni strumenti digitali.

Collegandosi alla sezione «Paga on line» del sito www.tangenziale.esterna.it, l’utente può infatti completare l’operazione in pochi click: è, infatti, sufficiente inserire il numero riportato nel «Rapporto di Mancato Pagamento» (o nel «Sollecito» ricevuto via posta) e un indirizzo e-mail per conoscere l’ammontare esatto da corrispondere, scegliendo – tra le modalità di regolarizzazione disponibili – Satispay.

Per l’utilizzo della funzionalità occorre avere a disposizione sul proprio smartphone la relativa App ed essere registrati al servizio: qualora non lo si fosse, sarà prima necessario effettuare il download dell’applicativo Satispay dallo store di riferimento (Play Store, App Store, App Gallery) ed effettuare la procedura di iscrizione e identificazione secondo le modalità previste.

Fondata nel 2013 da giovani imprenditori cuneesi, Satispay rappresenta una realtà italiana di successo in ambito fintech, diventando in pochi anni una delle piattaforme di pagamento digitale e di servizi aggiuntivi più diffuse e apprezzate.

Per maggiori informazioni sui «Mancati Pagamenti» e modalità di loro gestione è possibile visitare il sito Internet della Concessionaria www.tangenziale.esterna.it, contattare il Numero Verde 800.58.63.58 o ancora inviare una e-mail a clienti@aureagestioni.it.

È inoltre accessibile agli Utenti il Punto Assistenza Clienti A58-TEEM di Treviglio (BG), previo appuntamento telefonico.

