Allianz. Ultima di regular con Perugia. Che partita!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2024. Ultimo atto della stagione regolare di SuperLega Credem Banca e all’Allianz Cloud si accendono le luci su un grande match. Grandi i protagonisti sul taraflex, grande la posta in gioco, soprattutto per Allianz Milano, grande la voglia dell’avversario Sir Susa Vim Perugia di riscattare la sconfitta del girone di andata e anche l’eliminazione dai playoff 2023. Grande pure la risposta del pubblico, raramente nella stagione si vive un simile fermento come per la sfida contro gli umbri, la prevendita sta andato a gonfie vele e prevedere numeri da sold out o vicini comunque ai 5mila non è un azzardo. Interesse elevato anche da parte della stampa nazionale e internazionali, con giornalisti accreditati da Polonia, Giappone e Hong Kong.

In questa stagione Milano e Perugia si sono affrontati già due volte, due tie-break, in campionato si consumò un inaspettato ribaltone, con la Sir di ritorno dalla vittoria nel Mondiale per Club che incrociò una incredibile serie di servizi di Matey Kaziyski, capace di vincere praticamente da solo (ok nella pallavolo nessuno vince nulla da solo) il terzo set, con 6 ace all’interno di una serie di 11 battute consecutive.

Kaziyski, ripreso dal problema al polpaccio da una parte e Leon (che in stagione ha avuto più di uno stop) dall’altra sono soltanto due dei protagonisti più attesi del match.

Pure in altri reparti sarà bello vedere lo scontro tra alcuni dei maggiori protagonisti del volley internazionale e giovani speranze di questo sport, ad iniziare dall’opposto Ferre Reggers, fresco del rinnovo triennale con i colori di Milano annunciato a inizio settimana.

Partita che ha tante sfide nelle sfide, anche se un valore diverso per la classifica dei due club. Ad Allianz Milano infatti potrebbe non bastare vincere per scalare la graduatoria. Nel corso del match si saprà infatti probabilmente il risultato di Monza con Cisterna (che inizia alle 17.30, mezz’ora prima degli altri) e si deve aspettare anche i risultati di Verona-Civitanova. Oggi la classifica vede Monza, Verona e Milano al quinto, sesto e settimo posto paripunti a quota 36 (graduatoria data dal numero di successi), Civitanova quarta a +1 (37). Mettetevi quindi pura a fare i vostri conti, di certo chi arriva settimo prende la Sir Susa Vim Perugia, aritmeticamente seconda. Arbitrano Marco Zavater di Roma e Alessandro Rossi di Ventimiglia, primo fischio alle 18 e da prossima settimana saranno Play Off.

Il commento di Damiano Catania

Domenica giochiamo contro una corazzata come Perugia. In questa stagione l’abbiamo già incontrata in campionato e anche in Coppa Italia, abbiamo fatto due tie-break. In campionato abbiamo vinto noi e in Coppa loro. Credo ci siano tutti i presupposti per una bella sfida che andrà sulle lunghe, probabilmente, almeno l’idea è quella. Vedremo poi la griglia della classifica e con chi giocheremo nei quarti di playoff. Se ancora contro Perugia o con un’latra squadra. In questa stagione prime otto sono tutte formazioni attrezzate per fare bene. Trentino e Perugia hanno dimostrato di avere qualcosa in più, ma sappiamo che i playoff di SuperLega sono un terno al Lotto.



Domenica 3 marzo 2024, ore 17.30

Mint Vero Volley Monza – Cisterna Volley

Domenica 3 marzo 2024, ore 18.00

Itas Trentino – Pallavolo Padova

Farmitalia Catania – Gioiella Prisma Taranto

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena

Allianz Milano – Sir Susa Vim Perugia

CLASSIFICA

Itas Trentino 55, Sir Susa Vim Perugia 50, Gas Sales Bluenergy Piacenza 40, Cucine Lube Civitanova 37, Rana Verona 36, Mint Vero Volley Monza 36, Allianz Milano 36, Valsa Group Modena 27, Cisterna Volley 23, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 14, Farmitalia Catania 6.

Redazione