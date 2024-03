Buccinasco. A scuola contro le mafie

Con lo spettacolo Bum ha i piedi bruciati sulla vita del giudice Giovanni

Falcone è iniziato il programma dell’assessorato alla Cultura antimafia,

quest’anno inserito nella rassegna “La primavera della legalità” condivisa

con i comuni del territorio

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 1 marzo 2024 – “Aspettando… la primavera della legalità”, al via nei prossimi giorni con un programma di eventi nei Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio, l’assessorato alla Cultura antimafia del Comune di Buccinasco ha avviato il suo programma annuale per le scuole con la rassegna “Buccinasco contro le mafie” che vede spettacoli per le classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado.

Il primo appuntamento si è svolto nella mattinata di giovedì 29 febbraio: all’Auditorium William Medini le classi seconde degli Istituti Comprensivi Statali Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini hanno assistito allo spettacolo “Bum ha i piedi bruciati” di e con Dario Leone. Un monologo teatrale di grande intensità in cui Leone narra la vita di Giovanni Falcone, la sua storia di magistrato caparbio e inarrestabile che ha pagato con la vita il suo desiderio di giustizia, la sua lotta testarda e rivoluzionaria contro la mafia, partendo dall’impianto narrativo del romanzo Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando (letto dai ragazzi), a cui lo spettacolo è liberamente ispirato.

“Investire sulla formazione – dichiara la vicesindaca Rosa Palone, assessora alla Cultura antimafia – è importante e il Comune di Buccinasco lo fa ogni anno in modo che ragazze e ragazzi delle nostre scuole non perdano la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per contrastare le mafie, ancora presenti e attive sul nostro territorio. Fare memoria dell’impegno delle vittime innocenti di mafia e di chi si è ribellato alla criminalità organizzata aiuterà a mantenere vive nelle nuove generazioni idee e ideali, trasmettendo loro i valori di giustizia e i principi sanciti dalla Costituzione. In questo modo nessun sacrificio sarà stato compiuto invano”.

Il prossimo 5 marzo lo spettacolo “Se dicessimo la verità”, opera-dibattito di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano che da oltre dieci anni raccontano storie di resistenza e lotta alla criminalità organizzata, concentrandosi sul presente e su aspetti poco conosciuti del fenomeno mafioso. Rappresentato lo scorso anno al Teatro Verdi di Corsico per gli studenti delle scuole superiori e per la cittadinanza, ora andrà in scena all’Auditorium William Medini per le terze medie di Buccinasco. Venerdì 8 marzo, infine, toccherà alle classi prime a cui sarà presentato lo spettacolo “U Parrinu” sulla vita di don Pino Puglisi, scritto e interpretato da Christian Di Domenico che ha conosciuto personalmente don Puglisi grazie a sua madre, siciliana, che l’ha avuto come guida spirituale, insegnante e amico.