HOME 2024: il 9 e 10 marzo la fiera dedicata all’abitare torna a Pavia

(Mi-lorenteggio.com) Pavia, 1 marzo 2024 – Tante idee per arredare e ristrutturare, tra tendenze e novità, alla fiera per la casa.

L’appuntamento dedicato al settore arredo e design torna a Pavia tra le mura del palazzo Esposizioni.

In mostra soluzioni per l’abitare altamente qualificate con professionisti ambasciatori del Made in

Italy provenienti da tutto il nord Italia.

Per la sua 27esima edizione Home propone un viaggio tra novità e tendenze con oltre 100 espositori

accendendo i riflettori sulla qualità e la varietà della proposta espositiva.

Una rassegna che ormai da anni soddisfa le necessità del mercato dove il prodotto è in primo piano,

interamente rivolta al mondo della casa e degli accessori, spazia dagli arredamenti da interni ed

esterni, i complementi, tessuti, decorazioni, pavimentazioni, soluzioni hi-tech, sistemi di

sicurezza, illuminazione, piscine, camini, bioedilizia, idraulica a altro ancora.

Oggetti per la casa non convenzionali, unici e creativi

La sensibilità per l’ambiente è naturalmente filo conduttore di moltissimi dei prodotti esposti

“Già dallo scorso anno abbiamo riqualificato la manifestazione- raccontano gli organizzatori Lorena

Boccardo e Donato Feninno- e abbiamo ottenuto grandi risultati con presenze e interazioni quasi

pre-pandemia. Continueremo quindi a puntare su questo format, concentrato sull’alta qualità della

parte espositiva, con proposte innovative, creative, e spesso non convenzionali ma con una

sensibilità per l’ambiente e la valorizzazione del Made in Italy. Tra gli espositori troverete importanti

imprese locali come Abitare il Tempo, Arredamenti Romanoni, MTP Arredamenti, Pianeta Acqua,

Volpi Infissi, SM Tendaggi e Gioja Arredi. Inoltre ci sarà una preview della nostra prossima fiera di

maggio PET dedicata al mondo degli animali domestici”.

Ad arricchire la manifestazione ci sarà un interessante evento collaterale dedicato all’arte:

l’associazione Lo Specchio dell’Arte presenterà le opere di pittori e scrittori al pubblico di Home.

Una formula che soddisfa le più diversificate esigenze dei visitatori, offre idee, spunti ma anche

occasioni di confronto all’insegna dell’artigianalità e della sostenibilità.

Ancora una volta il format di Home vuole portare in scena le novità e le evoluzioni dei trend

dell’home living e decor offrendo spunti per vivere la casa e rendere piacevole ogni ambiente con classe e originalità.

Redazione