PD MILANO – Capelli: a fianco di chi va in piazza per difendere il diritto al dissenso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 febbraio 2024 – Manganelli a studentesse e studenti, identificazioni a giorni alterni, disegni di legge con norme anti-dissenso. Siamo al fianco di chi scenderà in piazza domenica 3 marzo per difendere la libertà di manifestare.

Alessandro Capelli, Segretario del PD Milano Metropolitana:

“Sono al fianco delle ragazze e dei ragazzi che domenica manifesteranno a Milano in difesa del diritto al dissenso.

Va sempre garantito il diritto di manifestare, soprattutto in una fase storica come questa. Ricordiamo che siamo una democrazia e ci uniamo alle parole del Presidente Mattarella.

Non è pensabile che un gruppo di studentesse e studenti che manifestano per la pace vengano presi brutalmente a manganellate. Come ha detto Matteo Mauri, nostro parlamentare e responsabile sicurezza PD, noi ci siamo: ci batteremo contro le norme liberticide del ddl del Governi a prima firma di Piantedosi. Non è tollerabile questo clima, questa deriva della destra che confonde il rispetto delle regole con una vecchia fascinazione per ordine e disciplina.

Vogliamo urlare a gran voce il nostro diritto di manifestare e di sentirci tutelati nel farlo.

In una democrazia il Governo non usa i manganelli per reprimere il dissenso.”

Redazione