PD MILANO: IL 6 APRILE INIZIA LA STRADA VERSO LA MILANO CHE VERRÀ

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2024 – Sabato 6 aprile il PD Milano Metropolitana terrà un grande momento pubblico con decine di ospiti autorevoli per discutere del futuro del territorio di Milano, della Città Metropolitana e dei suoi comuni, con la presenza di tantissimi stakeholder, associazioni e organizzazioni, del Sindaco metropolitano Beppe Sala, di molti sindaci dei nostri territori e di personalità importanti.

L’incontro sarà un’opportunità per affrontare con coraggio e determinazione tutti i grandi nodi territoriali del nostro tempo, con il fine di ricostruire una grande alleanza civica e sociale per affrontare tutte le sfide che ci attendono nei prossimi mesi e anni.

Alessandro Capelli, Segretario del PD Milano Metropolitana:

“L’evento si chiamerà “PER TE – Idee per unire”, e rappresenta l’avvio di un percorso che il Partito Democratico guiderà nei prossimi mesi e anni. Vogliamo ricostruire una grande coalizione civica e sociale, vogliamo un Partito Democratico aperto e coraggioso nel guidare i grandi processi di trasformazione urbana. Il nostro sguardo si concentrerà sul nostro territorio, nel suo complesso: dai municipi, al comune di Milano e quelli dell’area metropolitana, passando per tutta la città metropolitana. Per affrontare i temi del futuro abbiamo bisogno di immaginare sempre più una sola grande città di 3 milioni e duecentomila persone. Già dal titolo vogliamo rimettere al centro la persone, le loro ambizioni, i loro desideri, le loro fragilità e le loro fatiche. Sarà la prima tappa di un grande progetto partecipato, dove tutte le voci troveranno spazio per poter costruire assieme la Milano che verrà”.

L’appuntamento è per sabato 6 aprile, alle ore 9.30 – Scalo Farini, Milano.

Redazione