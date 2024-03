(mi-lorenteggio.com) Cortenuova, 2 marzo 2024 – Intorno alle ore 10.50, nella zona Artigianale Galeazze, in via Giosuè Carducci, 4, un incendio, per cause in fase di accertamento, è divampato in un appartamento. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine sono giunte tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso.

Notizia in aggiornamento.

Redazione