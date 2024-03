Milano, in via Padova centri sociali tentano di bloccare corteo Lega: tafferugli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 marzo 2024 – Questa sera, in via Padova, mentre era in corso un corteo organizzato della Lega per chiedere più sicurezza, alcuni militanti di alcuni centri sociali, uniti per un presidio con camminata antirazzista, hanno cercato di bloccare l’iniziativa. La polizia ha impedito ogni contatto e ha fatto due cariche di alleggerimento. Due agenti sarebbero rimasti contusi. “Vergogna – ha commentato il vicepremier Matteo Salvini -. Calci, pugni e violenze inaccettabili contro donne e uomini in divisa a cui rinnoviamo stima, solidarietà e gratitudine”.

“Interrompere il clima di odio e intervenire tutti per condannare chi attacca la democrazia e le forze dell’ordine”. Il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli esprime piena e totale solidarietà agli agenti di polizia e carabinieri che stasera a Milano, sono intervenuti per sedare durissimi scontri dopo che alcuni centri sociali avevano provato a bloccare un corteo della Lega e la presentazione del libro della collega Silvia Sardone.

“Questo ulteriore episodio di violenza e’ il frutto di un clima avvelenato dall’ideologia – spiega il senatore della Lega – mi aspetto unanime condanna da tutte le istituzioni locali”.

“Incontrerò il prefetto per mettere a disposizione qualunque azione di Governo per sostenere l’impegno delle forze dell’ordine nell’evitare il ripetersi di gravi fatti come quelli accaduti stasera a

Milano, fino a pochi anni fa baluardo di democrazia”, conclude Morelli.

V. A.