Pesce luna dal peso record di circa una tonnellata si è spiaggiato a Cesenatico

(Mi-lorenteggio.com).Cesenatico, 3 marzo 2024 – Un pesce luna dal peso record di circa una tonnellata si è spiaggiato a Valverde in Romagna. Lo scrive su Facebook il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, che pubblica le foto del recupero. La carcassa è stata portata via da una maxi squadra composta da tecnici comunali, volontari di Radio Soccorso Cesenatico, Centro Sub “Roberto Zocca” e operatori di “Amici animali” di Ravenna. Il pesce luna è considerato uno dei più longevi al mondo ed è uno dei pesci ossei più pesanti. Può raggiungere anche due tonnellate di peso.