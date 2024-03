Uffizi, Sangiuliano: “Eco-vandali pagheranno di tasca loro”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 3 marzo 2024 – “Questi eco-vandali pagheranno di tasca loro: oltre ad essere stati deferiti all’autorità giudiziaria, agli autori di questo ennesimo sfregio alla sacralità del nostro patrimonio culturale è stata comminata una sanzione pecuniaria per il pagamento del ripristino del decoro dell’opera e degli ambienti della Galleria degli Uffizi in cui è ospitata la “Primavera” del Botticelli, come prevede la normativa voluta da questo governo per contrastare gli pseudo-attivisti che fanno impropriamente dei nostri musei il proprio palcoscenico a disprezzo di chi li visita e di chi vi lavora. Grave, inoltre, che ciò sia avvenuto in una giornata di festa per la cultura italiana, quale è la domenica al museo, in cui molti cittadini visitano gratuitamente i musei e i sti archeologici italiani per godere delle bellezze che la nostra nazione ha ereditato dal proprio illustre passato”.

Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Stamane, un gruppo di giovani aderenti a Ultima Generazione ha effettuato un blitz alla Galleria degli Uffizi di Firenze, di fronte alla Primavera di Botticelli.

Cinque di questi hanno attaccato dei volantini sul vetro che protegge l’opera e sulle pareti della sala mentre un altro gruppetto, sempre composto da quattro o cinque persone, sarebbe stato fermato prima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

V. A.