Bollate. In biblioteca dal 9 al 16 marzo 2024

(mi-lorenteggio.com9 Bollate, 4 marzo 2024. Si torna in Biblioteca con diversi appuntamenti culturali. Ecco cosa prevede il programma per il periodo dal 9 al 16 marzo.

Sabato 9 marzo 2024, ore 16.00

Il Sabato del LIBRAggio

Presentazione, da parte dell’autore Fiorenzo Baini, del volume C’erano anche prima di Frida Khalo. Quindici storie di artiste. Conduce l’incontro Carolina Nizzola.

Le donne artiste sono state molte nella storia, spesso nascoste nell’ombra degli uomini, passate in secondo piano e dimenticate. In questo saggio ne vengono raccontate alcune, dalle più note Artemisia Gentileschi, o la giglia di Tintoretto, Marietta attraverso la sceneggiatura del loro pensiero.

Fiorenzo Baini insegna in un Istituto della Brianza. Ha pubblicato una ventina fra saggi e articoli brevi di storia dell’arte Lombarda e Pugliese. Ingresso libero.

Sabato 9 marzo 2024, ore 16.30

Bibliofilo. Incontri di maglia e uncinetto

Sotto la guida di Annalisa Paolella si inizierà la realizzazione di un top all’uncinetto : “Sun kissed top”. L’occorrente da portare è: 300/500 g di cotone (270m/100g) ed un uncinetto 4mm.

Ingresso libero.

Giovedì 14 marzo 2024, ore 20.45

Gruppo di lettura

Si discute L’Isola degli alberi scomparsi di Elif Shafak.

Nata e cresciuta a Londra, a sedici anni Ada Kazantzakis non sa niente del passato dei suoi genitori. Non sa che suo padre Kostas, greco e cristiano, e sua madre Defne, turca e musulmana, negli anni Settanta erano due adolescenti innamorati e vivevano a Cipro. E non sa che, fino a quando l’isola non fu divisa dal conflitto tra greci e turchi, i due si vedevano di nascosto in una taverna di Nicosia, al cui centro svettava un albero di fico, da cui è stata prelevata la talea che ha dato vita all’albero che oggi cresce nel giardino di casa sua. Un albero che è l’unico, misterioso legame con una terra dilaniata e sconosciuta, con quelle radici inesplorate che, cercando di districare un tempo lunghissimo fatto di segreti, violente separazioni e ombrosità, lei ha bisogno di trovare e toccare.

Ingresso libero.

Sabato 16 marzo 2024, ore 16.00

Per i più piccoli

Presentazione del libro La filastroccheria – Filastrocche di geografia, con l’autrice Marina Bonfanti, insegnante della scuola Primaria Montessori di Bollate. Per bambini, genitori e nonni!

Ingresso libero

Tutti gli appuntamenti di marzo in Biblioteca al link: https://quibollate.it/marzo-in-biblioteca-un-mese-di-appuntamenti/