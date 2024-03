Buccinasco – Parità e femminismo, la seconda edizione di “Sorelle”

Dal 7 marzo al 7 aprile l’assessorato alle Pari opportunità con associazioni e artiste promuove una serie di appuntamenti per raccontare storie di donne e parlare di diritti

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 4 marzo 2024 – Al via la seconda edizione della rassegna “Sorelle. Storie di parità e femminismo”, promossa dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Buccinasco insieme ad associazioni, artiste, scienziate, musicisti, biblioteca comunale.

Si comincia giovedì 7 marzo con il concerto lirico della Banda Civica G. Verdi con la partecipazione della soprano Cristina Di Mauro e di Giusy Di Domenico dell’associazione Amici del Teatro, mentre sabato 9 marzo Gli Amici della Biblioteca di Buccinasco dedicheranno un incontro alle donne nella scienza, dialogando con Nadia Malaspina, professoressa di geologia e autrice di fumetti dedicati a scienziate dimenticate. Appuntamento al cinema mercoledì 13 marzo con il film “Il piacere è tutto mio” e con la musica sabato 16 marzo all’Auditorium William Medini in una serata dedicata a Billie Holiday con il Syoufi Quintet in collaborazione con Seven Notes School.

Arte e teatro nel mese di aprile, dal 5 al 7 aprile alla Cascina Robbiolo con la mostra di Giulia Di Leo “Guerriera sarai tu…” e sabato 6 aprile con lo spettacolo “Le Serve” di Jean Genet a cura di Messinscena.

“Anche quest’anno – dichiara Martina Villa, assessora alle Pari opportunità – abbiamo scelto di raccontare storie di donne attraverso la musica, il teatro, il cinema, l’arte e perfino i fumetti, con una rassegna realizzata soprattutto da donne (ma non solo): sorelle che insieme, ognuna con la propria individualità, la propria professione e la propria sensibilità, ogni giorno compiono un passo in più verso la parità e i diritti. Venerdì 8 marzo, giornata internazionale della donna, volutamente non abbiamo eventi in programma: è il nostro giorno, un giorno di lotta, non lavoriamo ma rivendichiamo i nostri diritti”.

IL PROGRAMMA

Giovedì 7 marzo – ore 21

Auditorium William Medini

CONCERTO LIRICO

con la Banda Civica G. Verdi e la soprano Cristina Di Mauro. Presentazione e letture a cura degli Amici del Teatro.

Venerdì 8 marzo

SCIOPERO DELLE DONNE

Sabato 9 marzo – ore 17

Biblioteca comunale

DONNE NELLA SCIENZA

Gli Amici della Biblioteca di Buccinasco incontrano la prof.ssa Nadia Malaspina, autrice di fumetti dedicati a scienziate “dimenticate”. Partecipa anche la dott.ssa Nicoletta Fusi, geologa.

Mercoledì 13 marzo – ore 21

Auditorium William Medini

IL PIACERE È TUTTO MIO

Proiezione del film di Sophie Hyde nell’ambito della rassegna “Cinema, Mon Amour” a cura di Pino Nuccio.

Sabato 16 marzo – ore 21

Auditorium William Medini

TRIBUTO A BILLIE HOLIDAY

Seven Notes School presenta il Manina Syoufi Quintet con i brani del repertorio della lady del jazz e del blues. Con Manina Syoufi, Gianni Satta, Fabrizio Trullu, Marco Gianotti e Tommy Bradascio.

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile

Cascina Robbiolo

GUERRIERA SARAI TU…

Il tumore al seno raccontato in punta di pennello dall’artista Giulia Di Leo. Inaugurazione venerdì 5 aprile alle ore 21 con letture, musica, performance.

Sabato 6 aprile – ore 21

Auditorium William Medini

LE SERVE di Jean Genet

L’associazione Messinscena in uno dei capolavori del drammaturgo francese, scritto nel 1947 e ispirato a un evento di cronaca che sconvolse la Francia negli anni ‘30.