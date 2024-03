Cinisello Balsamo. ProgettoDI Donne Imprenditrici apre la stagione dei DIMarket

(mi-lorenteggio.com) Cinisello Balsamo, 4 marzo 2024 – Si apre la stagione dei DIMarket con un weekend all’insegna del conscious shopping e di momenti da dedicarsi per staccare dalle giornate frenetiche. Diverse le aree tematiche presenti, dove scoprire i nuovi brand dell’artigianato al femminile e per immergersi in un’oasi di relax con corner olistici e la possibilità di partecipare a workshop creativi di prodotto.

L’evento sarà ospitato nella splendida dimora Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo e sostenuto dall’Amministrazione comunale, che ha siglato con l’Associazione ProgettoDI un accordo di collaborazione per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, valorizzazione e sviluppo dell’imprenditoria femminile. Al DIMarket saranno presenti anche alcuni artigiani locali, aderenti a CBCOMM, giovane associazione di commercianti, a supporto e promotrice delle iniziative che evidenziano l’unicità di Cinisello.

Tante le proposte tra i prodotti di artigianato esposti e finemente lavorati a mano, per trovare l’idea che non ti aspetti, il regalo originale o un pensiero per te. Si potrà, inoltre, personalizzare jeans e camicie lasciati nel cassetto con esclusivi decori scelti e dipinti a mano, oppure dare nuova luce ai gioielli che non indossiamo più, collane ereditate o rotte per trasformarli e rinnovarli.

Diverse anche le novità introdotte come i corner dedicati al benessere olistico, alla meditazione, a percorsi olfattivo degustativi, alla consulenza astrologica per approfondire il tema natale, l’interpretazione dei transiti o ricevere un oroscopo personalizzato.

Non mancheranno workshop come quello dedicato alla stampa al naturale EcoPrint, una tecnica straordinaria che permette di trasferire i colori e le forme delle foglie e dei fiori sui tessuti. Un altro sarà dedicato alla PaperArt: con la carta tra le mani si confeziona e cuce, piccola cartoleria elegante, libri d’artista, diari creativi e rose di cartagiornale.

Infine, la possibilità di partecipare alla DIMarket Lottery per vincere un pacchetto benessere visivo, una gift card per occhiali da sole e da vista.

A chiudere la giornata Apetime e Djset, tutto all’insegna del puro divertimento e della creatività!

ProgettoDI

ProgettoDI, è un’Associazione no profit a favore dell’imprenditoria femminile, nata da un’idea di Annamaria Bozzola, Presidente e fondatrice della stessa, creata per dare supporto concreto a tutte quelle imprese individuali o microimprese al femminile che la crisi della pandemia ha ulteriormente penalizzato.

La sua mission è mettere a disposizione: programmi, strumenti, professionisti, modalità e spazi per far conoscere le creazioni handmade delle associate e incentivarne la visibilità, sostenendo la ripresa del business. C’è inoltre il desiderio di favorire nuove realtà lavorative, offrendo loro formazione e sostegno per lo sviluppo e la promozione.

​Progetto DI #DonneImprenditrici offre ai partner programmi di formazione, eventi, promozione dei talenti in ambito imprenditoriale, condivisione dei contatti e sviluppo del business network, consulenza per aprire nuove attività.

#DIMarket



👋 Villa Casati Stampa, Piazza Soncino 5 – Cinisello Balsamo, MI

🗓 sabato 9 – domenica 10 marzo

🕰 Ore 10-19

⾥ ingresso libero

Redazione