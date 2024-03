Linea Milano – Bergamo: circolazione ferroviaria rallentata per l’investimento di una persona da parte di un treno a Stezzano

(Mi-lorenteggio.com) Stezzano, 4 marzo 2024 – Sulla linea Milano – Bergamo la circolazione ferroviaria, permane rallentata per l’investimento di una persona da parte di un treno in prossimità di Stezzano. Proseguono gli accertamenti delle autorità competenti intervenute sul posto.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: nel tratto interessato la circolazione viene gestita su un unico binario, i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento: Ore 17:20

Sulla linea Milano – Bergamo la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa, è rallentata per l’investimento di una persona da parte di un treno in prossimità di Stezzano. Le autorità competenti sono presenti sul posto per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: nel tratto interessato la circolazione viene gestita su un unico binario, i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

Ore 16:50

Sulla linea Milano – Bergamo la circolazione ferroviaria è sospesa per l’investimento di una persona da parte di un treno in prossimità di Stezzano. Richiesto l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni