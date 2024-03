TAXI, ROCCA (FDI): “IL COMUNE, PRIMA DI PENSARE A NUOVE LICENZE, AGEVOLI LAVORO CATEGORIA CON PREFERENZIALI E SMETTENDO DI TOGLIERE POSTEGGI RISERVATI”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 04 marzo 2024)- “La categoria dei tassisti è continuamente sotto attacco mediatico, non solo sui social e su alcune testate giornalistiche intrise di pregiudizio, ma anche da parte di alcuni esponenti politici che non perdono occasione per prendersela con loro. A partire da Milano, dove il Sindaco Sala pensa di poter ridurre tutto allo slogan “diamo nuove licenze”, quando, invece, le problematiche da affrontare legate alla viabilità sono molte: enormi buche nelle corsie preferenziali come in via Lancetti e viale Corsica, la mancanza delle preferenziali, come nella parte finale di viale Umbria, l’eliminazione, da parte del Comune, dei posteggi taxi come accaduto in San Babila e il fatto che molti di quelli rimasti vengano occupati da auto in sosta. Forse, Palazzo Marino dovrebbe concentrarsi a risolvere prima questi problemi, in modo da agevolare il lavoro dei tassisti”, così in una nota il Consigliere Comun

Redazione