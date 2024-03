Trezzano sul Naviglio. Primarie: Sandra Volpe è la candidata del centro sinistra

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 3 marzo 2024 – Oggi, Dalle 8.30 alle 20.00 al Punto Expo di via Vittorio Veneto o al Centro Socio Culturale di via Manzoni 10, si sono svolte le primarie del centro sinistra nel corso delle quali 922 elettori hanno espresso la propria preferenza tra Sandra Volpe (Trezzano Oltre e Trezzano con Sandra) e Claudio Albini (Partito Democratico e Disegnamo Trezzano)

A vincere è stata Sandra Volpe che ha battuto l’attuale presidente del Consiglio Comunale.

“Alla fine, abbiamo vinto!!!

Si abbiamo. E lo dico con orgoglio.

“Grazie al voto dei cittadini di Trezzano sono la candidata della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del mese di giugno.

E lo sono grazie a tutte le persone che hanno scelto di votarmi, alla mia fantastica squadra che mi ha sorretto, supportato e aiutato in queste settimane. Grazie alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino. Grazie a Claudio e al Partito Democratico per la leale competizione che ci ha visto protagonisti di una giornata di democrazia che non ha uguali.

Da domani, si parte con la nuova sfida.

Grazie ancora e viva Trezzano!” le parole sui social di Sandra Volpe.

V. A.