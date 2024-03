Sabato 9 Marzo riapre il Villaggio delle Uova di San Martino Siccomario: 5 week-end a tema natura che promettono tanto divertimento e animazione

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 5 Marzo 2024 – Al via la terza edizione del Villaggio delle Uova di San Martino Siccomario (Pv), parco a tema alle porte di Pavia: il villaggio riapre i battenti sabato 9 Marzo e per 5 week-end si confermerà meta privilegiata per grandi e piccini.

Fino a domenica 7 Aprile, tante sorprese e 5 fine settimana a tema con un comune denominatore: divertimento all’aria aperta, a contatto con la natura in un parco di oltre 35mila metri quadrati. Senza dimenticare l’ormai mitica caccia alle uova ispirata alla Easter Egg Hunt, una pratica che ha origine in tempi molto lontani quando i riti pagani seguivano il susseguirsi delle stagioni e la primavera veniva celebrata con rituali propiziatori per ingraziarsi la dea Eostre-Easter. Raffigurata come un coniglio, donava uova a grandi e piccini per simboleggiare la nascita di una nuova primavera. Al Villaggio Pura Vida Farm, ogni fine settimana la caccia alle uova: gli organizzatori consigliano di non farsi trovare impreparati, di portare con sé un cestino per scovare&acchiappare più ovetti possibili che un dispettoso personaggio ha disseminato in giro per tutta la tenuta.

Protagonisti del week-end di apertura gli Alpaca, docili creature originarie del Sudamerica dal pelo morbido come seta. In calendario anche un fine settimana dedicato alle Pecore al Pascolo (16 e 17 Marzo) mentre sabato 23 e domenica 24 il villaggio si trasformerà in un’Isola di Cioccolato per celebrare un anti-depressivo naturale a cui nessuno può resistere e la cui bontà gli ha valso il titolo di cibo degli dei. Per il fine settimana lungo di Pasqua (30-31 Marzo e 1 Aprile) il parco promette sorprese e tanta Magia mentre per salutare questa terza edizione e dire arrivederci al 2025, i protagonisti assoluti saranno i morbidi, tenerissimi, magici Conigli.

Pet friendly, chi viene al Villaggio delle Uova può portare con sé anche i propri animali domestici al guinzaglio.

Tante le attrazioni sempre presenti: trattorini a pedali, trattorini elettrici, i pedalò per navigare la Lanca, gli animali della fattoria e la casetta del mais dove nuotare e fare capriole in un “mare” davvero speciale. E ancora: animazione e laboratori creativi; il parco gonfiabili dove saltare e giocare anche se fuori piove; il labirinto; il toro meccanico; il Corn hole abbatti il barattolo dove poter misurare la propria abilità e precisione.

Grazie alle numerose attrazioni ed installazioni tematiche, il Villaggio delle Uova è anche il luogo ideale per scattare meravigliose foto ricordo di famiglia. Nel parco anche il ristorante La Lanca (prenotazione obbligatoria al 03821727818) e svariati food corner sempre aperti.

Il Villaggio delle Uova

Dal 9 Marzo al 7 Aprile 2024, dalle 10,30 alle 18,30

Programma Primavera 2024

09-10 Marzo: Gli alpaca; 16-17 Marzo: Pecore al pascolo

23-24 Marzo: Isola di cioccolato; 30, 31 Marzo e 1 Aprile: La Magia

06-07 Aprile: I conigli