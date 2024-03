Ceriano – Volontari Gst e “ronde virtuali” per la sicurezza

Il controllo del territorio è alla ricerca di nuovi volontari



(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 5 marzo 2024 – Da 15 anni è attivo a Ceriano Laghetto uno straordinario gruppo di volontari che si occupa di controllo del territorio, prevenzione e deterrenza, a cui da 10 anni si è affiancato anche lo strumento delle “ronde virtuali” gestite attraverso il gruppo WhatsApp “Ceriano Sicura”. L’attività dei volontari sul territorio prosegue incessante, ma avrebbe bisogno anche del supporto di nuove forze, rappresentate da cittadini che mettono a disposizione il proprio tempo per effettuare attività di controllo e prevenzione.

Il Gst, Gruppo di Supporto Territoriale, è un gruppo ufficiale istituito con regolamento comunale nel 2009.

I volontari iscritti si occupano di volontariato sociale, sicurezza, ronde, manutenzioni, supporto durante le manifestazioni, viabilità, controllo del territorio.

Più persone si mettono a disposizione e più è possibile ampliare orari di servizio per il controllo quotidiano delle strade cerianesi, con finalità di prevenzione e deterrenza e con la possibilità di effettuare segnalazioni immediate, in caso di necessità, alle Forze dell’Ordine. Ma il lavoro di controllo quotidiano del territorio risulta utile anche per garantire interventi di manutenzione più efficaci sulle strade, raccogliendo indicazioni preziose riguardanti situazioni di pericolo o disagio sulle strade.

“Abbiamo sempre bisogno di nuove forze, dopo molti anni di servizio, qualcuno decide comprensibilmente di staccare” -spiega il responsabile Gst, Tanio Refano. “C’è la possibilità per ogni volontario di dedicarsi a diverse mansioni, dalle perlustrazioni del territorio alle manutenzioni del verde, alla sorveglianza per gli eventi. Si può mettere a disposizione il tempo che si vuole, il nostro grazie va a tutti, basta anche solo un’ora alla settimana che diventa per noi preziosissima”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il regolamento al seguente link http://www.ceriano-laghetto.org/Modulistica/Bacheca_Atti_Ufficiali/Regolamenti_Comunali/Regolamento_GST/regolamentogst.pdf

Per iscriversi è invece possibile compilare il modulo che si trova alla pagina https://www.ceriano-laghetto.org/Comune/gst.asp e consegnarlo all’Ufficio protocollo corredato da fototessera. Verrà in seguito consegnato un tesserino personale di riconoscimento.

Altro strumento di particolare efficacia è il gruppo WhatsApp “Ceriano Sicura”, avviato nel 2014, che consente uno scambio di informazioni in tempo reale tra gli iscritti al fine di indicare eventuali situazioni sospette sul territorio comunale come ad esempio la presenza di persone sconosciute che si aggirano tra le case del quartiere, un’automobile ferma da troppo tempo nello stesso punto con persone a bordo, l’accertamento di un furto o tentativo di furto o altro reato.

Per quanto riguarda il gruppo “Ceriano sicura”, la modalità di adesione è quella di iscriversi al gruppo, che è coordinato dal responsabile della Polizia Locale del Comune di Ceriano Laghetto, al quale dovrà pervenire la richiesta di iscrizione tramite apposito modulo compilato (che è possibile scaricare alla pagina https://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Notizia.asp?cod=2047) da inviare via mail agli indirizzi: polizia@ceriano-laghetto.org oppure staffsindaco@ceriano-laghetto.org)

Redazione