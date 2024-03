Como, rubano merce all’Esselunga per 700 euro: due arresti; 37enne in escandescenze alla Coop

(Mi-lorenteggio.com) Como, 5 marzp 2024 – Nel primo pomeriggio del 3 marzo u.s., la volante della Questura di Como ha arrestato due soggetti per furto aggravato; un tunisino di 19 anni, senza fissa dimora, con il permesso di soggiorno scaduto e precedenti di polizia ed un tunisino di 21 anni, residente a Cadorago, regolare sul territorio, con precedenti di polizia.

I poliziotti sono intervenuti presso l’Esselunga di Lipomo dove il responsabile della sicurezza aveva nel frattempo fermato i due soggetti, trovandogli addosso, occultata, svariata merce di proprietà del supermercato come, articoli di elettronica e profumi per un ammontare di quasi 730 euro.

Dopo aver riconsegnato la merce ad Esselunga in quanto rivendibile, gli agenti hanno portato in Questura i due stranieri che, dopo le verbalizzazioni, su disposizione del P.M. di turno, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, che è in corso questa mattina dalle 12.00.

Nel primo pomeriggio del 3 marzo u.s., la volante della Questura di Como ha arrestato due soggetti per furto aggravato; un tunisino di 19 anni, senza fissa dimora, con il permesso di soggiorno scaduto e precedenti di polizia ed un tunisino di 21 anni, residente a Cadorago, regolare sul territorio, con precedenti di polizia.

I poliziotti sono intervenuti presso l’Esselunga di Lipomo dove il responsabile della sicurezza aveva nel frattempo fermato i due soggetti, trovandogli addosso, occultata, svariata merce di proprietà del supermercato come, articoli di elettronica e profumi per un ammontare di quasi 730 euro.

Dopo aver riconsegnato la merce ad Esselunga in quanto rivendibile, gli agenti hanno portato in Questura i due stranieri che, dopo le verbalizzazioni, su disposizione del P.M. di turno, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, che è in corso questa mattina dalle 12.00.

V. A.