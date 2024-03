Playoff, Allianz Milano domani a Piacenza per confermare il momento positivo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2024 – Gara uno dei quarti di finale play off di SuperLega Credem Banca e Allianz Milano ritrova la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Per le squadre di Roberto Piazza e Andrea Anastasi si tratta della terza sfida stagionale, quinta se si considerano i due allenamenti congiunti in precampionato.

Nella stagione regolare, gli emiliani si sono imposti per due volte, nettamente all’Allianz Cloud in una partita di fine ottobre in cui non era però disponibile il regista Paolo Porro, in un tiratissimo tie-break il giorno dell’Epifania al PalaBanca Sport. Una partita che si è giocata dopo che, tre giorni prima, il quinto set aveva dato ragione ai meneghini, qualificandoli per la Final Four di Coppa Italia Bologna.

Entrambe le squadre sono accomunate anche da un destino europeo che le ha viste uscire dalle Coppe da due toste squadre polacche. Certo, l’eliminazione della Champions per la Gas Sales è di soli sette giorni fa, ma Simon, Lucarelli e compagni hanno già dimostrato di aver smaltito le tossine, nella vittoria per 3-1 contro Modena. La terza contro la sesta della SuperLega, domani sera alle 20.30 (arbitrano Andrea Puecher e Stefano Caretti) si daranno sicuramente battaglia. Facile pronosticare una gara lunga. Allianz Milano del resto ha abituato ormai i suoi tifosi alle “maratone”. Come l’ultima appassionante sfida contro la Sir Susa Vim Perugia. L’obiettivo di Allianz è ovviamente di confermare il momento positivo a livello di gioco e di singoli. Rientrato contro Perugia Kaziyski, già in una buona condizione fisica, la squadra del presidente Lucio Fusaro deve ora recuperare soltanto capitan Matteo Piano, a un mese dall’intervento al menisco, il forte centrale è tornato per la prima volta in panchina domenica scorsa.

Gara 2 sarà all’Allianz Cloud domenica 10 marzo alle 19, Gara 3 a Piacenza domenica 17 (con orario da confermare). Le eventuali gare 4 e 5 saranno domenica 24 a Milano e mercoledì 27 a Piacenza.

IL PROGRAMMA

1ª giornata quarti – Play Off SuperLega Credem Banca

Mercoledì 6 marzo 2024, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano

Sir Susa Vim Perugia – Rana Verona

Cucine Lube Civitanova – Mint Vero Volley Monza

Itas Trentino – Valsa Group Modena

Le dichiarazioni prima del match



Osniel Mergarejo (Allianz Milano): “Il campionato, con questi playoff, sono l’unico obiettivo che ci rimane nell’anno, così come a Piacenza. Nella stagione regolare abbiamo subito per due volte, mentre in Coppa Italia è andata bene a noi. Piacenza è una squadra molto forte, così come era Perugia domenica scorsa, dobbiamo cercare di essere forti anche noi. Credo che per noi sia stato importante arrivare all’inizio dei playoff con una vittoria. Personalmente preferisco che la trasferta non sia lunga, così anche fuoricasa avremo un po’ del nostro pubblico a sostenerci”.



Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “Con Milano è una sfida importante, questa post-season è l’ultimo grande obiettivo che ci è rimasto. Daremo il massimo fin dalla partita d’esordio, affrontiamo una squadra tosta e ben organizzata, lo sappiamo molto bene visto che ci ha eliminato dalla Coppa Italia e la scorsa stagione nei Quarti è passata contro Perugia. Milano in queste partite diventa bella tosta e difficile da affrontare, dovremo andare a mille da subito, dalla prima palla del primo set. Vincere Gara 1 soprattutto se si gioca in casa direi che è fondamentale nella serie”.



PRECEDENTI: 15 (4 successi Allianz Milano , 11 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza )

EX: Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/19, 2019/20; Yuri Romanò a Milano nel 2021/22; Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22

Redazione