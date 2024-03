Poiana in difficoltà salvata tra il raccordo tra la A8 e la Tangenziale Nord

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2024 – “Anche se il suo habitat naturale sarebbero gli ambienti semi-boschivi, con aree alberate, ideali per la nidificazione, alternate a zone a vegetazione erbacea, più idonee alla caccia, la poiana è uno dei rapaci che meglio si è adattato alla crescente antropizzazione del nostro territorio.

Naturalmente non è una specie che si incontra facilmente in città ma non è così raro individuarle nelle zone più periferiche. In campagna, ad esempio, può capitare di vederle in volo oppure impegnate in un’azione di caccia, mentre planano a tutta velocità verso la preda designata.

Era decisamente inusuale, invece, il luogo in cui è stato avvistato questo esemplare, segnalato in difficoltà in corrispondenza del raccordo tra la A8 e la Tangenziale Nord, ieri in tarda mattinata. Sul posto si è subito recata una pattuglia della Polizia di Stato, che ci ha contattati per effettuare il recupero.

Il nostro operatore ha prelevato la poiana e l’ha portata in sede perché fosse visitata dalla nostra equipe veterinaria. L’animale era molto stressato e ha opposto fiera resistenza alle manipolazioni, tuttavia necessarie per accertare l’entità delle ferite. Per fortuna sono stati riscontrati soltanto una lieve escoriazione alla testa e gonfiore alla palpebra dell’occhio destro; ali e arti, invece, non sono risultati compromessi. Dato lo stato di forte agitazione, la poiana è stata stabulata in un luogo tranquillo e oggi è stata trasferita al CRAS di Vanzago, dove proseguiranno con il monitoraggio.

Se si avvistano animali in difficoltà in zone ad alto traffico, dove non sia quindi possibile fermarsi e intervenire in totale sicurezza, bisogna contattare la Polizia Locale o il numero unico per le emergenze 112. Se per poter effettuare un soccorso normalmente viene richiesto che ci sia qualcuno in loco per individuare la posizione esatta dell’animale, in questi casi è più importante non rischiare la propria incolumità, ma sollecitare l’intervento di personale qualificato, che possa gestire il traffico e mettere i soccorritori in condizione di entrare in azione” il post di ENPA Milano sui social.

