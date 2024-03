Rho. Giovani che educano giovani: nuove proposte formative al MAST

Studenti dell’Itis Cannizzaro formano i preadolescenti in campo informatico

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 5 marzo 2024 – Da gennaio 2024 lo Spazio MAST ha offerto il venerdì pomeriggio alcune esperienze di apprendimento e condivisione per giovani del territorio, dagli 11 ai 15 anni.

Grazie al contributo del bando di Regione Lombardia “Restiamo Insieme”, è stato proposto un percorso di 4 appuntamenti di Playfight, una interessante disciplina che coniuga gioco, lotta e mindfullness nell’ottica di sviluppare una coscienza di sè nella relazione giocosa con l’altro.

Nel mese di febbraio si sono tenuti due appuntamenti condotti dalle operatrici dell’Associazione ALA Milano su affettività e sessualità, tematiche fondamentali e da affrontare con cura nel percorso di crescita dei preadolescenti.

Col mese di marzo, a partire da venerdì 15, si darà il via a un percorso di 12 appuntamenti su temi legati all’informatica (uso del pacchetto Office, uso di Internet..) sempre destinato a preadolescenti del territorio: la bellezza di questo percorso è che i docenti saranno undici studenti dell’ITIS Cannizzaro di Rho, iscritti al percorso di Informatica, che, supportati da un insegnante, hanno pensato di realizzare il loro percorso di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) in questa forma innovativa, mettendosi al servizio dei più giovani trasferendo loro conoscenze e competenze acquisite nel loro percorso scolastico.

Una interessante sperimentazione di laboratorio di scuola aperta e diffusa che Spazio MAST ha accolto con entusiasmo, promuovendo la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze che già frequentano lo Spazio MAST attraverso lo Spazio Compiti, attivo dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17.

“Questa formula permette di responsabilizzare i ragazzi più grandi e garantire una comunicazione tra pari che favorisce il coinvolgimento dei giovanissimi – commenta l’assessore ai Giovani Paolo Bianchi – Ringrazio quanti si sono resi disponibili a questa alternanza scuola-lavoro, gli insegnanti e gli educatori coinvolti: mettersi al servizio degli altri è un modo per costruire comunità. Sono iniziative come questa che permettono di innovare in modo intelligente e proficuo”.

Per informazioni, inviare una mail a educativa@lafucina.org o un messaggio al numero 388 8582612.

Redazione