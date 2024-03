Rho. Gli auguri del Sindaco Andrea Orlandi a Maria Crepaldi per i suoi cento anni

Festa alla Fondazione Restelli con i tanti nipoti della centenaria

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 4 marzo 2024 – Il Sindaco Andrea Orlandi si è recato questa mattina, 4 marzo 2024, alla Fondazione Restelli dove vive Maria Crepaldi che oggi compie cento anni. Nel reparto dove la signora risiede si è svolta una piccola festa organizzata dal personale insieme con i nipoti, che le hanno donato anche un paio di occhiali da principessa oltre a una bellissima torta alla panna. Il primo cittadino le ha consegnato un mazzo di fiori e un biglietto personalizzato, mentre il presidente della Fondazione Giuseppe Restelli Onlus, Angelo Garavaglia, ha donato una targa con gli auguri della Rsa.

Nata ad Adria (Ro) il 4 marzo 1924, Maria Crepaldi ha sempre vissuto a Rho con genitori, 5 fratelli e tre sorelle. Voleva studiare e diventare parrucchiera, ma la famiglia numerosa necessitava di aiuto e lei, secondogenita, nel 1947 ha trovato lavoro al cotonificio Muggiani. In quell’anno si è sposata con il litografo Carlo Castelli, la coppia non ha avuto figli ma ha condiviso la passione per il mare, la montagna e il lago di Garda. Insieme hanno lavorato alla Montedison, nella Divisione materie plastiche.

Lui è venuto a mancare nel 2013, lei lo ha accudito fino all’ultimo e poi ha deciso di rimanere ancora da sola nella casa di via Cadorna. Quando, nel 2020, la salute è peggiorata, è stata accolta alla residenza socio assistenziale di Rho.

Pronta al sorriso, capace di stare al gioco, la signora ha accolto con piacere gli auguri del Sindaco e dei nipoti che si prendono cura di lei. Alla festa erano presenti la sorella Anna e il cognato Enzo, i nipoti Andrea e Daniela insieme con Aldo.

Maria Crepaldi ha sempre amato lavorare a maglia e all’uncinetto, cucinare dolci, occuparsi dei fiori che abbellivano il suo balcone. E si è sempre fatta carico di mantenere legami con la sua numerosa famiglia. Oggi partecipa con entusiasmo alle proposte degli animatori e ama molto cantare in compagnia.

