SANITÀ, ASSESSORE BERTOLASO INCONTRA SINDACI E STAKEHOLDER AREA ATS INSUBRIA: COLLABORARE PER MIGLIORARE SERVIZI

(Mi-lorenteggio.com) Varese, 05 marzo 2024 – Tappa varesina per l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, che ha presentato i vertici dell’Ats Insubria e delle Asst Lariana, Sette Laghi e Valle Olona ai sindaci dei territori e stakeholder. All’incontro era presente anche l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi. Prima uscita pubblica per il neodirettore generale del Welfare, Marco Cozzoli.

L’assessore Bertolaso ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Regione, Ats e Asst per migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.

“La Lombardia ha bisogno di una sanità forte e coesa – ha affermato Bertolaso – e per questo è fondamentale lavorare insieme per individuare le priorità e gli interventi necessari per rispondere alle esigenze del territorio”.

OSPEDALE UNICO BUSTO GALLARATE, PERSONALE INFERMIERISTICO E GETTONISTI – “L’ospedale unico di Busto-Gallarate è una delle grandi sfide di Regione – ha aggiunto Bertolaso – e l’impegno nostro è costante e quotidiano. Sappiamo molto bene le difficoltà di assumere il personale infermieristico in Lombardia e in tutta Italia. Il modello applicato dall’Asst Sette Laghi, che ha reclutato in Sud America gli infermieri, è stato utile e dovrà essere replicato in tutte le aziende sanitarie che hanno difficoltà di questo tipo”. Bertolaso ha infine sottolineato che “grazie al lavoro di squadra, siamo riusciti a coprire i turni gestiti in passato dalle cooperative di gettonisti. E le altre Regioni italiane seguiranno il nostro modello”.

Si è anche discusso del potenziamento della rete territoriale con l’obiettivo di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, di investimenti in tecnologia e innovazione per migliorare l’efficienza del sistema sanitario. Ed anche dello sviluppo di nuovi modelli di presa in carico dei pazienti cronici e fragili.

I sindaci e gli stakeholder presenti hanno espresso la loro disponibilità a collaborare con Regione, Ats e Asst per il miglioramento della sanità nei territori dell’Ast Insubria.

