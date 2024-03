(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2024 – A distanza di un mese dalla partenza del tour nei club prodotto da DNA Concerti e dopo i già annunciati tutto-esaurito e raddoppi di Bologna, Padova e Molfetta – Cosmo annuncia i sold-out di Torino, Milano e Roma e due nuove date a Milano e Roma il 10 aprile @ Alcatraz (MI) e il 23 aprile @ Atlantico (RM). Info e prevendite già disponibili sul sito di DNA concerti.

Cosmo porterà sul palco, accompagnato da una band di quattro elementi, la musica del nuovo album Sulle ali del cavallo bianco in uscita venerdì 15 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy e 42Records, già disponibile in preorder e presave, anticipato dai singoli Troppo forte e Sulle ali del cavallo bianco. Non mancheranno ovviamente i classici del suo repertorio riadattati per l’occasione perché per Marco – si sa – i concerti sono un organismo vivo e mutante, un vero e proprio rito pagano che ha nei club il suo santuario: ogni show è diverso dal precedente e ogni tour arricchisce il viaggio della sua musica con nuove strade e percorsi. Un trionfo di aggregazione e socialità, una festa dove si canta, si piange, si ride e si balla dando al corpo quello che il corpo vuole.

Il tour, in partenza il 30 marzo dal Tuscany Hall di Firenze, arriverà il 2 aprile alle OGR di Torino, il 6 aprile alla Casa della Musica di Napoli, l’8 e il 9 aprile all’Estragon di Bologna, il 10 e 11 aprile all’Alcatraz di Milano, il 17 e 18 aprile all’Hall di Padova, il 23 e 24 aprile all’Atlantico di Roma, il 26 e 27 aprile all’Eremo di Molfetta (BA) e il 30 aprile al Teatro Verdi di Cesena.

Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme a Alessio Natalizia – produttore e musicista di base a Londra e noto nei circuiti underground internazionali con l’alias Not Waving – il nuovo album Sulle ali del cavallo bianco sarà disponibile in cinque diversi formati: lo speciale LP deluxe, 500 copie autografate e numerate con la copertina laminata disponibili in esclusiva nel Sony Music Store; l’LP grigio marmorizzato, 1000 copie autografate e numerate; l’LP viola marmorizzato, 1000 copie autografate e numerate; l’LP nero; il CD.

Le novità non finiscono qui: è ora disponibile in esclusiva su MUBI – il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione – ANTIPOP, il film di Jacopo Farina che racconta le vicende umane e artistiche di Cosmo.

TOUR NEI CLUB 2024

CALENDARIO

30.03.2024 – Firenze @ Tuscany Hall

02.04.2024 – Torino @ OGR SOLD-OUT

06.04.2024 – Napoli @ Casa della Musica

08.04.2024 – Bologna @ Estragon

09.04.2024 – Bologna @ Estragon SOLD-OUT

10.04.2024 – Milano @ Alcatraz NUOVA DATA!

11.04.2024 – Milano @ Alcatraz SOLD-OUT

17.04.2024 – Padova @ Hall

18.04.2024 – Padova @ Hall SOLD-OUT

23.04.2024 – Roma @ Atlantico NUOVA DATA!

24.04.2024 – Roma @ Atlantico SOLD-OUT

26.04.2024 – Molfetta (BA) @ Eremo SOLD-OUT

27.04.2024 – Molfetta (BA) @ Eremo

30.04.2024 – Cesena @ Teatro Verdi