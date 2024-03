GHALI – LIVE 2024: SOLD OUT ANCHE LA SECONDA DATA A MILANO, IL FORUM DI ASSAGO TRIPLICA. NUOVO SHOW

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2024 – Dopo la fulminea doppietta di sold out a Milano (28 e 29 ottobre), con il secondo tutto esaurito al Forum messo a segno oggi, l’autunno di Ghali si prepara a vibrare ancora di più con l’annuncio di due nuovi appuntamenti in programma a novembre: al calendario del tour, prodotto da Vivo Concerti, si aggiunge ora la data di Napoli, il 12 novembre @ Palapartenope, mentre il Forum di Assago triplica con il nuovo show del 15 novembre.

I biglietti per le due nuove date saranno disponibili su Ticketone dalle ore 14.00 di giovedì 7 marzo, e successivamente, dalle ore 10.00 di martedì 12 marzo su Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Intanto “Casa Mia” (Warner Music Italy/Sto Records) non accenna ad arrestare la sua corsa: fresca di certificazione Disco di Platino, per la terza settimana consecutiva si conferma nella Top 5 della classifica singoli FIMI/GfK, oltre a gravitare nella top 3 dei brani più ascoltati in radio. La hit sanremese, insieme ai brani che lo hanno lanciato nel firmamento del pop (“Ninna nanna”, “Habibi”, “Good Times”) e a quelli che hanno dominato le classifiche italiane (“Cara Italia”, “Turbococco”), fino alla trap più viscerale e pura del suo ultimo mixtape “PIZZA KEBAB Vol.1″, comporranno lo sfaccettato universo live che Ghali si prepara a condividere col pubblico dei palazzetti italiani.

