(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 6 marzo 2024 – Il 28 marzo, Giovedì Santo, alle ore 16:00 il Santo Padre si recherà, in forma privata, alla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia in Roma, per celebrare la Santa Messa in Cœna Domini e incontrare le Detenute e gli Operatori della struttura.

Redazione