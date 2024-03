MILANO È MEMORIA. DOMANI LA POSA DI TREDICI PIETRE DI INCIAMPO PER RICORDARE ANCHE GLI OPERAI E LE OPERAIE MORTI NEI LAGER

Il 7 marzo 1944 le prime manifestazioni antifasciste e antitedesche contro la potenza occupante che sfociarono in arresti e deportazioni nei campi di sterminio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2024 – Domani, giovedì 7 marzo, in occasione del 70esimo anniversario degli scioperi che nel 1944 a Torino e Milano costarono la vita ad operai ed operaie, il Comune di Milano, nell’ambito del progetto Milano è Memoria, e il Comitato Pietre di Inciampo poseranno tredici nuove pietre.

Insieme ai nomi di donne e uomini ebrei sarà ricordato anche chi manifestò contro il regime nazifascista che aveva convertito le fabbriche alla produzione di armi necessarie alla guerra impoverendo e affamando la popolazione già stremata da anni di conflitto.

La cerimonia avrà inizio alle ore 8.30 in via in via Renato Fucini 5, con la posa della pietra in memoria di Margarethe Weissenstein De Francesco e proseguirà per tutta la mattinata.

Vi parteciperanno i membri del Comitato, i familiari e la Presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi.

L’evento di domani rientra e chiude il palinsesto di iniziative dedicate al Giorno della Memoria iniziato lo scorso 25 gennaio con la posa delle prime dodici pietre del 2024. Con quelle di domani si arriverà a 26 in 23 luoghi della città. Dalla prima pietra di inciampo, posta nel 2017 in memoria di Alberto Segre, padre della senatrice a vita, in corso Magenta 55, sono 197 le persone ricordate in città, in 158 vie diverse (23 nuove quest’anno). Un mosaico della memoria che ogni anno aggiunge nuove presenze dove queste persone vissero fino al momento dell’arresto, della deportazione e della morte.

Ecco chi sarà ricordato, dove e a che ora:

Weissenstein De Francesco Margarethe – via Renato Fucini, 5 alle ore 8.30; Morandi Anacleto – via Eugenio Carpi, 3 alle ore 8.55; Foà Bianca – via Pompeo Cambiasi, 3 alle ore 9.15; Cajelli Giuseppe – via Bernardino de’ Conti, 6 alle ore 9.50; Giuliani Mario – via Giovanni Terruggia, 6 alle ore 10.15; Valagussa Angelo – viale Affori, 20 alle ore 10.40; Bosè Egidio – via Cesare Brivio, 7 alle ore 11.05; Agresti Elio – via Amilcare Bonomi (angolo Davanzati), 2 alle ore 11.25; Arabo Eugenio – via privata Leonardo Bruni, 13 alle ore 11.45; Merlini Giuseppe – via Don Giovanni Verità, 7 alle ore 12.05;

11-12. Dana Sara e Behar Lea – via Giovanni Battista Casella, 41 alle ore 12.30; Thomas Carlotta – via Emanuele Odazio, 6 alle ore 13.20.

Redazione