PALAZZINA COMUNALE EX TUTELA MINORI, LA DENUNCIA DEL CENTRODESTRA CESANESE: “CONDIZIONI PIETOSE, AMMINISTRAZIONE INADEGUATA A GESTIRE IL PATRIMONIO PUBBLICO” – FOTO

(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 marzo 2024 – “Stamattina abbiamo compiuto un sopralluogo presso la palazzina comunale di via Pogliani che fino a pochi mesi fa ha ospitato lo Spazio Tutela Minori.

Abbiamo potuto constatare che la struttura, sebbene di recente costruzione, è fortemente ammalorata ed oggetto di gravi infiltrazioni provenienti dalla copertura che si protraggono da anni e hanno causato muffe e persistenti cattive esalazioni.

Basta guardare le fotografie per rendersene conto: acqua scrosciante dal soffitto che allaga il pavimento, umidità di risalita, muffe alle pareti che evidentemente hanno anche messo a rischio la salute dei lavoratori.

Lo scorso 22 febbraio abbiamo chiesto al Comune di fare un sopralluogo, gli uffici ci hanno dato appuntamento solo per stamattina ma – sarà una combinazione? – l’assessore Pozza ieri ha fatto un sopralluogo ammettendo – così scrive sui social – di aver “scoperto oggi alcuni ammaloramenti alla guaina di copertura che causano delle infiltrazioni.”

Come è possibile che l’assessore alla manutenzione e al patrimonio pubblico, nonché candidato sindaco del PD se ne sia accorto solo ieri? Una struttura inaugurata nel 2012 non può trovarsi in queste vergognose condizioni.”

È quanto denunciano in una nota i consiglieri comunali del centro destra Fabio Raimondo, Simona Sanfelici, Maurizio Marchesini, Simone Bianchi e Daniela Molteni.

“Le condizioni della struttura comunale di via Pogliani, dimostrano quanto sia necessaria una maggiore attenzione alla manutenzione e alla cura del nostro patrimonio pubblico. La politica del correre ai ripari non funziona più, dobbiamo monitorare costantemente i nostri spazi pubblici”, conclude Adriana Gammino, candidato sindaco del centrodestra.