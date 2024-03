Rho. Bando per la locazione del chiosco nel parco “De Vecchi” di via Pomè

A breve verrà pubblicato anche il bando per il chiosco al parco Europa

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 marzo 2024 – L’Ufficio Patrimonio del Comune di Rho, d’intesa con l’assessore al Patrimonio Nicola Violante, ha pubblicato un bando per la locazione del chiosco di proprietà comunale destinato a pubblico esercizio all’interno del parco pubblico “De Vecchi” di Via Pomé.

Il chiosco è costituito da un manufatto a un piano di forma ottagonale, coperto, pari a circa 70 metri quadrati. Comprende una area dedicata alla distribuzione e allo stazionamento dei clienti; un locale magazzino; servizi igienici per il personale, servizi igienici per il pubblico, fruibile anche da persone diversamente abili con ingresso esterno, un disimpegno con la possibilità di collocare un fasciatoio per bambini; un locale preparazione. Nella locazione è compreso un pergolato con copertura retrattile elettricamente, che delimita un’area riscaldata e illuminata.

Il chiosco dovrà essere destinato allo svolgimento della sola attività di somministrazione di alimenti e bevande. Non è ammesso l’esercizio di altre attività commerciali.

Il canone di locazione annuale a base d’asta è di 2.800,00 euro + IVA. Per le prime due annualità del contratto di locazione il canone annuale applicato sarà pari al 70% dell’importo offerto in sede di gara, per dar modo al Conduttore di ammortizzare gli investimenti necessari per consentire l’avviamento dell’attività.

La locazione avrà la durata di 6 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, rinnovabile solo di ulteriori 6 anni previa verifica della permanenza dei requisiti di aggiudicazione.

Il periodo minimo di apertura dell’attività va dal 15 marzo al 15 ottobre di ciascun anno (escluso il primo anno di locazione in quanto l’apertura potrà avvenire al termine della procedura di aggiudicazione). Nulla vieta che il chiosco possa rimanere aperto oltre le date minime indicate, in tal caso il Conduttore sarà tenuto a darne comunicazione al Locatore.

Il conduttore non potrà cambiare destinazione d’uso, subaffittare, installare videogiochi, videopoker, slot machine e similari né distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande o insegne che modificano la denominazione del chiosco, individuato come “Chiosco Pomè“.

I soggetti che intendono partecipare alla gara hanno l’obbligo di visionare, alla presenza di un rappresentante del Comune, l’immobile oggetto di locazione. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata entro il 27 marzo 2024 via e-mail a patrimonio@comune.rho.mi.it. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura. I documenti di gara possono essere visionati e scaricati dal sito del Comune di Rho www.comune.rho.mi.it, alla sezione Bandi di gara. Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria offerta entro le ore 12.00 del 5 aprile 2024 mediante consegna a mano a Quic – Sportello del Cittadino o per posta con Raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Rho – Ufficio Patrimonio – Piazza Visconti, 23. I lavori della Commissione di gara inizieranno il giorno 8 aprile 2024, alle ore 9.30, nella sede municipale di Piazza Visconti 23.

“L’iter per definire le locazioni è concluso – commenta l’assessore Nicola Violante – A giorni verrà pubblicato anche il bando per la locazione del chiosco del parco Europa. Si tratta di aree molto fruite dai cittadini, specialmente durante la bella stagione. Confidiamo di trovare gestori validi, che sappiano valorizzare punti della città immersi nel verde e molto amati dai rhodensi”.

