IL MUSEO DELLA SCIENZA LANCIA PLANETARIO PERDUTO, IL PRIMO ESCAPE GAME DA GIOCARE INTERAMENTE NEI SUOI SPAZI ESPOSITIVI

Milano 7 marzo 2024.Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia lancia Planetario Perduto, il primo escape game da giocare interamente all’interno degli oltre 50.000 mq di spazi espositivi.

Un gioco di ruolo multigiocatore al confine tra fiction, realtà storica e attualità, sulle tracce di una misteriosa profezia che vedrà l’umanità tornare sulla Luna, grazie agli indizi raccolti con l’aiuto di Meta Dendral, una enigmatica intelligenza artificiale riemersa dal passato.

L’esperienza è disponibile nel weekend a partire da sabato 23 marzo, pre-acquistabile in esclusiva su Fever, la piattaforma dell’intrattenimento dal vivo. “Planetario Perduto è un urban escape game che trasforma l’intero Museo in un enorme playground in cui le sezioni espositive e gli oggetti osservati attraverso le lenti della narrazione, assumono un significato nuovo e sorprendente. I giocatori collaborando tra di loro e, guidati da una finta IA che al posto di dare risposte farà domande, vivranno in prima persona un racconto ucronico dove ai fatti storici raccontati dalle collezioni si sovrapporranno glitch informativi, causando uno spaesamento che li costringerà a scardinare ad ogni passo tutto ciò che sembra scontato e ad osservare l’ordinario da differenti punti di vista, tanto da renderlo straordinario. Giocando e interagendo con gli oggetti storici emergeranno dettagli e storie che ne riveleranno aspetti poco o per niente conosciuti, in un rimando continuo di connessioni remote tra eventi, personaggi, tecnologie rivelando nuove possibili narrazioni. È un modo nuovo e alternativo di vedere e vivere il museo che susciterà nei più curiosi il desiderio di saperne di più, perché crediamo che la curiosità sia un potente antidoto contro il pregiudizio e gli atteggiamenti antiscientifici”, afferma Luca Roncella, Game Designer del Museo. La storia ha inizio il 1° gennaio 2024 quando il Direttore del Museo riceve una misteriosa lettera dal Professor Zachary Jones dell’Institute for the Study of the Ancient World di New York, che cela un segreto: il Barone Wernher Magnus Maximilian Von Braun, ultimo custode del Planetario Perduto, dalla sua dipartita è in cerca dell’Erede a cui rivelare la mappa dei Glifi che salverà l’Umanità dall’antica profezia. Attraverso web app sarà possibile esplorare il Museo a colpi di enigmi, come dei veri e propri esploratori. All’inizio del gioco verrà consegnato un kit contenente oggetti e congegni misteriosi, fondamentali per compiere la missione: salvare l’umanità e tornare sulla Luna. Seguendo gli indizi e interpretando le mappe, i giocatori potranno scoprire gli angoli più remoti del Museo e visitare alcune delle più importanti sezioni espositive alla ricerca delle misteriose formule esoteriche celate in alcuni degli oggetti più iconici delle collezioni. Guidati dall’intelligenza artificiale Meta Dendral, attraverso le 8 missioni da superare, il gioco ripercorre le storie affascinanti di navi, sottomarini, aerei, computer e macchine leonardesche, conducendo i partecipanti attraverso le Gallerie Leonardo, la sezione Spazio, le reti e le infrastrutture di Mosaico Tecnologico, il sottomarino Enrico Toti e il Padiglione Aeronavale. Escape game Planetario Perduto si inserisce all’interno di una più ampia missione del Museo volta all’utilizzo dei linguaggi e delle tecnologie digitali per la valorizzazione del proprio patrimonio, sia come parte dell’esperienza della visita, sia al di fuori, sfruttando la rete e le tecnologie mobili. Il Museo rappresenta un’eccellenza tecnologica e ne è una voce autorevole, essendo stato il primo museo in Italia a creare nel 1997 un proprio sito web e un ufficio dedicato allo sviluppo delle strategie e dei linguaggi digitali, oltre ad essere oggi l’unico in Italia ad avere nel proprio organico un game specialist , esperto di game design e gamification. L’interattività digitale è, infatti, uno dei principali protagonisti dello sviluppo della società contemporanea, e anche il suo racconto come tematica è diventato imprescindibile per un museo di scienza e tecnologia, che diventa così luogo principe sia per il suo utilizzo, che per il racconto e l’interpretazione di questa rivoluzione. Il modo di valorizzare, conservare, produrre arte e diffondere cultura è in costante cambiamento grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie che stanno sempre più ampliando le forme di relazione, comunicazione, produzione creativa e accesso alla conoscenza. Obiettivo del Museo è quello di offrire esperienze sempre più immersive, in grado di portare il racconto culturale a un livello superiore.



ESCAPE GAME PLANETARIO PERDUTO

Durata: 90-120 minuti circa

Giocatori: 2 – 4

Età: dai 16 anni in su

Calendario: a partire da sabato 23 marzo, è possibile consultare sul sito il calendario dei weekend disponibili fino domenica 30 giugno 2024

Orari: partenza gruppi ore 11.00, 12.00, 15.00 e 16.00 sia al sabato che la domenica

Ingresso: Via Olona, 6

Lingue di gioco: italiano, inglese e francese

Costo: biglietto di ingresso al Museo (10€ per ogni partecipante) + escape game con kit di gioco per massimo 4 persone (25€ totali). Esperienza acquistabile in prevendita esclusiva sul sito https://feverup.com/m/159287 a partire da mercoledì 6 marzo

Requisiti tecnici: smartphone con connessione internet

Storyline: Un’antica profezia recita che il destino e la salvezza dell’umanità possa risiedere nella colonizzazione della Luna: gli Dei (gli Antichi) scesero sulla Terra e insegnarono le tecnologie per «lasciare il suolo terrestre e raggiungere il globo lunare per salvare la Terra e loro stessi».

Le conoscenze di queste antichissime tecnologie, ancora oggi insuperate, vennero tramandate oralmente fino al III secolo a.C., quando il matematico Archimede di Siracusa realizzò il planetario di Anticitera, una delle opere più ammirate nell’antichità. Archimede incise all’interno dei meccanismi del planetario le formule (dette anche glifi) degli Antichi per la conquista della Luna. La realizzazione di questa macchina del destino segnò l’inizio di una nuova Era e la nascita di una setta segreta di illuminati chiamata “Echelon” che aveva lo scopo di custodire il segreto e nascondere la macchina, codificando i glifi di Anticitera all’interno di vari oggetti tecnologici sparsi per il pianeta. Alla morte del matematico Archimede nel 212 a.C., si persero le tracce della macchina di Anticitera fino al 1900, quando alcuni pescatori esplorarono il relitto di Anticitera, tra i resti di un naufragio. Custodita nel Museo Archeologico Nazionale di Atene per 40 anni, venne trafugata dai nazisti all’inizio della Seconda Guerra Mondiale per utilizzarne le formule a fini bellici, grazie alle conoscenze degli echeloniti e in particolare al Gran Maestro Echelon Wernher von Braun al comando del progetto. Dopo la guerra, Von Braun si consegnò alle forze statunitensi che lo impiegarono immediatamente nello sviluppo dell’Operazione Paperclip, di natura segreta. Von Braun lavorò con l’esercito statunitense, per venire poi assimilato definitivamente nella NASA. In seguito all’ultima missione dell’uomo sulla Luna nel 1972 di nuovo si persero le tracce della macchina, privando l’umanità delle conoscenze tecnologiche ivi custodite.

Von Braun si premurò di organizzare un sistema molto articolato che gli consentisse – anche dopo la sua morte – di trovare e selezionare il suo erede, codificando insieme all’amico Feigenbaum (autore di uno dei primi progetti di intelligenza artificiale sviluppato nel 1965), una IA, chiamata Meta Dendral, che potesse rivelargli gli oggetti portatori dei glifi di Anticitera. Dalla morte di Von Braun nel 1977 nessuno è stato più in grado di sapere dove fosse custodita l’eredità degli Echelon fino al 1° gennaio 2024 quando il Professor Zachary Jones dell’Institute for the Study of the Ancient World di New York, fa recapitare una lettera al Direttore Generale del Museo Scienza in cui rivela di essere a conoscenza dell’eredità del barone e il modo per tornare in possesso dei glifi, nascosti tra le mura e gli archivi del Museo. La lettera si chiude con un appello a proseguire questa ricerca affidandola a giovani ricercatori che possano sostituire il professor Jones.



