Milano. 200 studenti hanno occupato un’ala dell’Università Statale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2024 – Circa 200 studenti hanno occupato nel pomeriggio di giovedì un’ala dell’Università Statale di Milano, in via Festa del Perdono.

La situazione risulta sotto controllo e non vi sono problemi di ordine pubblico. Gli studenti riuniti nella sigla “Rebelot” hanno spiegato: “Ci siamo ripres* gli spazi universitari, per sottrarli alla solita formazione nozionistica e coloniale che caratterizza questo AteneoNon potevamo più accettare di lasciar fare, di permettere che ancora una volta che il sapere universitario fosse usato come metodo riproduttivo di una società ingiusta e disfunzionale, dove l* student* svolgono unicamente il ruolo di parti da adattare alla catena di montaggio. Ci vogliamo opporre ad una società che sfrutta e devasta corpi e territori, dentro e fuori le università. In un paese dove circa ogni due giorni avviene un femminicidio, dove istituzioni e forze dell’ordine si rendono complici delle violenze patriarcali denigrando le survivor e reprimendo le voci di chi esprime dissenso, abbiamo scelto di fermare la trasmissione di un sapere acritico e giustificazionista. Ci uniamo con gioia a Non una di meno, a tutte le persone che si oppongono alla violenza di genere e che invaderanno le strade delle proprie città in occasione dello sciopero produttivo e riproduttivo dell’8 marzo.Per questi e altri motivi invitiamo la comunità universitaria a raggiungere insieme il corteo cittadino con lo spezzone universitario in partenza alle 17 da via Festa del Perdono”.

V. A.