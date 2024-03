Montello (BG) un nuovo inceneritore di rifiuti spaventa 41 sindaci. Pollini (M5s): “Non c’è alcuna necessità di un nuovo impianto di smaltimento rifiuti”

(mi-lorenteggio.com) Montello, 7 marzo 2024. Paola Pollini (Consigliera regionale M5s): «Ho appreso dell’intenzione, da parte di una importante azienda di trattamento di rifiuti situata in provincia di Bergamo, la Montello Spa, di voler realizzare un nuovo impianto di produzione di energia alimentato con gli scarti della lavorazione delle plastiche. Attività, quest’ultima, che costituisce il core business dell’impianto. La motivazione che sottende alla richiesta risiede nell’aumento del costo dell’energia e in particolare del gas metano, che oggi viene utilizzato dalla società per produrre l’energia, termica ed elettrica, necessaria per le sue lavorazioni. Il nuovo inceneritore, quindi, sostituirebbe i cogeneratori attualmente attivi, ma questo non può essere sufficiente per poter avallare un impianto di tale portata e con un impatto certo sul territorio. Basterebbe vedere le immagini che mostrano il nuovo skyline della piccola cittadina di Montello, con un camino alto almeno 30 metri o forse più – perché, per diluire le emissioni, verrà imposta un’altezza ben maggiore – per rendersi conto che un progetto simile ha poco a che fare con una realtà come quella del Comune bergamasco. Ovviamente, la presenza del nuovo inceneritore andrà ad impattare anche sul settore turistico, alla promozione del quale molti Sindaci hanno dedicato tempo e risorse. Sforzi che diventerebbero vani, qualora questo progetto dovesse essere realizzato. Vi è poi la questione che il comune di Montello rientra nella Fascia 1 “ambito di applicazione dei criteri localizzativi per gli impianti di produzione di energia” individuata dalla delibera di giunta n. 3934 del 6 agosto 2012. In questa fascia è vietata la realizzazione di qualunque tipologia di impianto di produzione di energia che preveda la combustione. Salvo alcune eccezioni: una di questa è l’autoconsumo, che deve essere almeno del 70%. Per tale motivo l’impianto non dovrebbe ricadere nell’ambito di applicazione della delibera, ma ciò non toglie il fatto che sia necessaria una profonda revisione delle regole di programmazione degli impianti di produzione di energia da combustione e in particolare quelli alimentati da rifiuti. Da tempo chiediamo che si proceda ad una progressiva dismissione degli inceneritori, a partire da quelli più vetusti e inquinanti, e non possiamo in alcun modo accettare la realizzazione di nuovi. L’incenerimento di rifiuti, ancorché accompagnato da un recupero energetico, non può essere considerato come mera attività industriale sia per l’impatto ambientale, sia per via del fatto che la sua fonte di alimentazione sono i rifiuti che gli stessi cittadini producono. Sostenere la logica dell’incenerimento significa sostenere la produzione incontrollata di rifiuti, oltre che disincentivare la responsabilità sociale e ambientale di impresa. Il modello di sviluppo deve essere un altro e non quello delineato da questo progetto, il cui fine sarà quello di continuare ad alimentare un modello di “Lombardia pattumiera d’Italia” al quale non possiamo che opporci” così la portavoce pentastellata in merito al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento rifiuti presso il comune di Montello (BG).

