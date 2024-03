(Mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2024 – Anche Navigazione Laghi a ITB Berlin 2024, il palcoscenico globale per il turismo internazionale.

“Nel corso della manifestazione abbiamo registrato anche quest’anno un grandissimo interesse per la meta turistica grandi laghi d’Italia” afferma il Gestore Governativo di Navigazione Laghi Pietro Marrapodi “molteplici gli incontri che nel corso della tre giorni abbiamo avuto con operatori turistici internazionali e stakeholders del settore, interlocuzioni proficue e di qualità che hanno messo ancor più in luce il servizio strategico che Navigazione Laghi offre sui tre bacini d’Italia. I laghi Maggiore, di Garda e di Como rappresentano nel ventaglio turistico internazionale un patrimonio culturale di bellezza ed eccellenza enogastronomica che anche nel 2024 si consoliderà con numeri importantissimi. Noi siamo pronti ad accogliere come sempre questa sfida”.

