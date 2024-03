Rho. Bando assegnazione alloggi: presentazione domande entro metà aprile

(mi-lorenteggio.com) Rho, 7 marzo 2024 – Dall’11 marzo al 14 aprile 2024 i cittadini interessati possono presentare domanda di assegnazione alloggi SAP (servizi abitativi pubblici).

E’ possibile prenotare un appuntamento per l’assistenza nella compilazione della domanda nelle seguenti sedi:

Palazzina dei servizi sociali di Via Buon Gesù 21: cell. 333-4913599 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00;

Aler U.O.G. Sesto S.Giovanni/Rho – Sportello di Rho, via Cadorna 30/32 : tel. 02 73933553 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 e venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Sul sito del Comune di Rho si trovano la determinazione dirigenziale di apertura avviso n. 248 del 6 marzo 2024 e informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e i requisiti previsti.

“Il problema abitativo, purtroppo, è sempre più complesso. Aumenta il bisogno di case e spesso ci troviamo ad affrontare sfratti, accompagnando con le risorse che abbiamo a disposizione le famiglie in difficoltà. Come Amministrazione anche quest’anno, garantiremo due diversi bandi per alloggi pubblici – commenta l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Bianchi – Operando nell’ambito territoriale di riferimento e non agendo da soli, per ampliare la risposta al bisogno”.