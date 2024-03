8 Marzo. Il Municipio 6 di Milano lancia un video satirico sulla “dis-parità di genere”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2024 – In occasione della giornata internazionale della donna il Municipio 6 di Milano lancia un video satirico sulla parità di genere o meglio – come dice Massimiliano Loizzi (autore del video, comico, scrittore nonché volto noto del Terzo Segreto di satira) – “sulla dis-parità di genere”.

Una carrellata di luoghi comuni fin troppo presenti nel nostro paese con un finale amaro.

“Sul tema della parità di genere c’è ancora molto da fare e, ancora più importante, c’è molta consapevolezza da acquisire.”, dichiara Santo Minniti, Presidente del Municipio 6. “Nel nostro paese donne e uomini non sono sulla stessa linea di partenza. Ma quel che è peggio, è che le donne corrono portando addosso una zavorra: il peso della cura, degli stereotipi, del pregiudizio. In una parola, la cultura patriarcale che è ben lontana dall’essere sradicata.” Dichiara Santo Minniti, Presidente del Municipio 6. Che aggiunge: “Compito delle istituzioni è creare consapevolezza e una coscienza collettiva sul tema. Per questo ogni 8 marzo ci interroghiamo su come arrivare a un pubblico ampio e non ancora sensibile al tema della disparità, della violenza e della condizione della donna in generale. Da qui l’idea di un video leggero che comunicasse un problema enorme e pesante, arrivando a tutte e tutti.”

E pare esserci riuscito Massimiliano Loizzi, che ha sviluppato l’idea con quel linguaggio satirico che ormai è il suo marchio di fabbrica. “Volevo che il video rendesse l’idea di quanto poco seriamente noi uomini affrontiamo il problema, di quanto lo sottovalutiamo troppo spesso: da qui l’idea di esagerare situazioni reali rendendole quasi degli sberleffi, delle gag. Per poi chiudere invece nel modo più drammatico e amaro possibile perché sulla parità di genere e l’educazione sentimentale c’è poco da ridere. Questo per me è il compito della satira.”

Il video promosso dal Municipio 6 ha ottenuto in poche ore oltre 60.000 visualizzazioni e alcune condivisioni illustri, tra cui quella dell’Avvocata Cathy La Torre, attivista dei diritti civili. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che costituisce il palinsesto dal titolo “8 marzo tutto l’anno, come spiega l’Assessora al welfare e parità di genere Francesca Gisotti: “Come ogni anno, con l’iniziativa 8MARZOTUTTOLANNO desideriamo diffondere una maggior consapevolezza del ruolo delle donne nel mondo lavorativo, familiare, culturale e sociale. In tutti gli appuntamenti si parlerà di donne ma soprattutto con le donne per condividerne sogni e speranze, problemi e prospettive a partire dalla nostra comunita’ teritoriale.

Quest’anno desideriamo in particolare valorizzare il talento della scrittura delle donne che abitano nei nostri quartieri. La scrittura come strumento per raccontare, approfondire, condividere, fare memoria e lanciare lo sguardo verso il Futuro.”

https://www.instagram.com/reel/C4OPoBHsehl/?igsh=MTNoZThmZm03cG1oMA==

