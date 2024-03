Bossi – Reddito di cittadinanza, Di Marco (M5s): «Notizia sembra scritta da Vannacci, ma il “mondo al contrario” è quello della destra che fa la guerra a chi è in difficoltà»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2024. Nicola Di Marco (M5s): «Quando ho letto che il figlio del fondatore della Lega è indagato per truffa sul reddito di cittadinanza, la prima cosa che ho pensato è che si trattasse di un capitolo del nuovo libro del nuovo idolo di Matteo Salvini: il generale Vannacci. Invece è tutto vero. “Il mondo al contrario” è quello di una destra che per ragioni di propaganda se l’è presa con chi non aveva nulla, pur di cancellare le leggi del Movimento Cinque Stelle, senza guardare prima in casa propria. La chiusura delle indagini conferma che i controlli sul reddito di cittadinanza funzionano e hanno sempre funzionato, anche in maniera più severa di ciò che avviene per tante altre misure di Welfare. Ciò che continua a non funzionare sono invece le politiche del lavoro del governo Meloni.

Per anni hanno raccontato, attraverso un costante bombardamento mediatico, che fosse colpa del Reddito di Cittadinanza, dei giovani fannulloni che non volevano essere sottopagati, dei cittadini che non avevano voglia di lavorare. Oggi il furore ideologico della destra ha cancellato l’aiuto alle persone più in difficoltà, ma il lavoro continua a mancare, solo che a nessuno pare più interessare» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Lombardia, Nicola Di Marco.