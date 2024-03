Cesano accoglie una delegazione di imprenditori cinesi

Guidata dal Console generale aggiunto Kaibin Zhang, ha incontrato il direttore generale della Fondazione Istituto Sacra Famiglia Roberto Totò e visitato i laboratori di artigianato “Arteticamente”. La delegazione è stata ricevuta dal primo cittadino di Cesano Boscone Salvatore Gattuso e da quello di Trezzano sul Naviglio Fabio Bottero

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 8 marzo 2024 – Un’occasione di reciproca conoscenza, ma anche per esprimere la volontà di seguire da vicino e sostenere le attività svolte quotidianamente dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia a Cesano Boscone e in tutte le altre 15 sedi dove propone servizi. Ieri mattina, una delegazione di imprenditori cinesi guidata dal Console generale aggiunto Kaibin Zhang ha incontrato il direttore generale della Fondazione cesanese Roberto Totò e visitato i laboratori di artigianato. In particolare: ceramica, falegnameria, garden creativo, bigiotteria, cartonaggio, produzione di bomboniere e di biglietti augurali, riciclo e cucito creativo.

L’alto rappresentante del Governo cinese è stato accolto dai primi cittadini di Cesano Boscone Salvatore Gattuso e di Trezzano sul Naviglio Fabio Bottero.

«Un’occasione importante – evidenzia Gattuso – sia dal punto di vista istituzionale sia

imprenditoriale. Sono fermamente convinto che la solidarietà possa smuovere le montagne. Ed è auspicabile che il mondo dell’imprenditoria restituisca alla collettività e a chi ha più bisogno una parte della ricchezza raggiunta grazie alla propria attività. Gli imprenditori dell’associazione cinese di Ruian hanno dimostrato un particolare interesse per una realtà storica che accoglie persone fragili di ogni età e mi auguro che la collaborazione possa proseguire anche oltre l’incontro».

Durante la visita ai laboratori era presente anche il vicepresidente della Cooperativa Prospettive Nuove, Francesco Lobianco. La delegazione ha donato all’istituto Sacra Famiglia 10mila euro, con particolare attenzione all’assistenza dei bambini.

«Ci auguriamo – ha sottolineato Lin Ruidan, presidente dell’associazione Ruian – che attraverso tali azioni possiamo trasmette la gratitudine di tutto il popolo cinese alla società locale ed esprimere il nostro augurio di lavorare assieme, per contribuire con le nostre forze alla costruzione di una società più armoniosa e più bella».

Così come è stato fatto negli anni passati.

«Già al tempo del Covid – spiega il sindaco di Trezzano sul Naviglio Fabio Bottero – gli imprenditori cinesi del milanese, con cui siamo in costante collaborazione, hanno dimostrato la loro vicinanza alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia, sia con la fornitura di mascherine sia con contribuiti economici. Oggi riteniamo ci siano ulteriori occasioni per sostenere progetti che soprattutto la Cooperativa Prospettive Nuove sta portando avanti, sia per gli ospiti sia per le altre persone con disabilità che quotidianamente seguono».

Redazione