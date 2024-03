PIAZZA PORTELLO – Arrivano i mercatini di Primavera

ACCOGLIE LA PRIMAVERA CON LE TIPICHE CASETTE DAI COLORI E I SAPORI DI STAGIONE

Una mostra mercato per dare il benvenuto ai primi tepori primaverili

Tutti i giorni dall’11 marzo al 21 aprile 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 Marzo 2024 – Arriva la primavera e Piazza Portello, il suggestivo shopping center nel cuore di Milano, accoglie i visitatori con i colori e i sapori del mercatino di primavera, attivo tutti i giorni dal dall’11 marzo al 21 aprile 2024 includendo, quindi, anche il periodo Pasquale.

Un susseguirsi di occasioni per conoscere da vicino artigiani, maestri nell’ideare e creare manufatti utilizzando materiali come alluminio, oro vegetale, pellame, lana, cotone, bamboo, paglia e molto altro ancora.

Le colorate e allegre casette, inoltre, offrono una vasta gamma di prodotti gastronomici tipici di diverse regioni italiane per un tripudio di formaggi, salumi, numerose varianti di pane, diverse tipologie di olio e vino e l’immancabile pasticceria.

Non manca, certamente, l’area dedicata all’offerta culinaria per uno spuntino consumato direttamente in loco: da Iper La grande i, che con i suoi professionisti esperti ha pensato a un’offerta diversa a seconda degli orari di visita del pubblico: si può iniziare con la colazione a base di bretzel e bomboloni per continuare a pranzo (o a cena) con diverse varietà di panini e hot dog da accompagnare con gustose e fragranti chips, oppure fermarsi per l’aperitivo a base di supplì, olive ascolane, crocchette, mozzarelline, patatine fritte, fritto misto e provare la birra BELLA FRESCA. Un modo saporito, divertente e originale anche per passare il giorno di Pasquetta 1 Aprile con il centro commerciale aperto dalle 9.00 alle 21.00.

L’occasione è anche preziosa per gettare uno sguardo alle vetrine dei 50 negozi con i brand più glamour di abbigliamento e accessori, prodotti per la cura della casa e della persona e farsi tentare dagli ultimi fashion trend che siano capi di abbigliamento o prodotti per la beauty routine.

Dall’11 marzo fino al 21 aprile 2024, raggiungere il mall a piedi, in compagnia o con una breve pedalata in bicicletta, significa raggiungere un punto di incontro immancabile e familiare per chi vive il quartiere, pronto ad accogliere chi arriva anche per la prima volta sfruttando questa piacevole occasione, per passeggiare tra le caratteristiche casette in legno del Mercatino di Primavera, un affascinante percorso tra tradizione e folklore, da vivere sotto il primo sole primaverile per riscoprire anche gli antichi sapori tipici provenienti da diverse aree geografiche italiane. Ci sarà la possibilità, infatti, di acquistare prodotti enogastronomici di prima qualità, oltre a originali manufatti, in un’atmosfera calda e avvolgente che invoglia a uscire di casa e godere dei primi tepori della nuova stagione.