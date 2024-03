Elezioni regionali in Abruzzo, domenica 10 marzo: affluenza e risultati online su Eligendo

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 9 marzo 2024 – Abruzzo al voto, domenica 10 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, per l’elezione del presidente della regione e il rinnovo del consiglio.

I dati ufficiosi su affluenza e risultati, a cura della direzione centrale per i Servizi elettorali del Viminale, sono consultabili sulla piattaforma Eligendo e sull’app Eligendo Mobile (versione per Android; versione per iOS)

Sulle pagine web della Direzione centrale sono a disposizione inoltre le FAQ con le risposte alle domande più frequenti degli elettori.

Tutte le informazioni utili e le modalità per esercitare il diritto di voto sono disponibili sul sito web della regione Abruzzo.

Redazione