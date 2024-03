IL LUNA PARK MENEGHINO PROLUNGA LA SUA PERMANENZA IN PARCO SEMPIONE FINO A DOMENICA 17 MARZO 2024

Apertura straordinaria da domenica 10 a domenica 17 marzo 2024 alle 62 attrazioni di Parco Sempione nel cuore di Milano.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 marzo 2024. – Il Luna Park di Meneghino prolunga la sua presenza in Parco Sempione (Milano), le sue 62 attrazioni rimangono accessibili fino a domenica 17 marzo 2024.

Dopo i numerosi eventi collaterali che hanno arricchito l’atmosfera festosa del parco divertimenti i gestori hanno deciso di tenere aperto il Luna Park Meneghino da domenica 10 a domenica 17 marzo 2024, regalando ai visitatori una settimana di divertimento in più sulle 62 attrazioni disposte da via Gadio all’Arena Civica.



Tra le novità principali del 2024 abbiamo l’Explorer, una giostra di pura adrenalina, mentre l’Espana e il Max tornano a far divertire i visitatori dopo qualche anno di assenza a Parco Sempione. Tra le varie giostre, i visitatori possono godere di aree dedicate allo street food, offrendo un’opportunità per una pausa gustosa.