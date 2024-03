Nuovi boschi forestali a Cernusco sul Naviglio con i progetti di Forestami

Avviati sabato 9 marzo, grazie anche alla partecipazione dei cittadini, le piantagioni in via alla Castellana e in via Vespucci che vedranno la messa a dimora di 728 nuove piante

(mi-lorenteggio.com) Cernusco sul Naviglio, 9 marzo 2024 – Forestami, il progetto di forestazione urbana con l’obiettivo di incrementare il capitale naturale nel territorio della Città metropolitana di Milano, arriva a Cernusco sul Naviglio con due interventi di valorizzazione del verde cittadino.

Sabato 9 marzo sono stati avviati i lavori di piantagione con la partecipazione di adulti e bambini, molti dei quali sono stati “custodi” dell’iniziativa congiunta di Forestami, Legambiente Lombardia ed ERSAF Custodiscimi che li aveva visti prendersi cura di una piantina forestale per 7 mesi per poi restituirla per i progetti di forestazione urbana.

“Sono molto contento che quest’anno inizi con due progetti di piantumazione; la scorsa estate la nostra città è stata duramente colpita, anche dal punto di vista del nostro patrimonio naturale. Questi due interventi hanno l’obiettivo di migliorare l’ecosistema dentro il perimetro urbano, creare zone di fresco per i cittadini e habitat favorevoli anche per gli altri abitanti della città oltre che tornare ad incrementare il numero di alberi e arbusti presenti sul territorio” ha dichiarato Daniele Restelli, Assessore alla Transizione ecologica e Patrimonio del Comune di Cernusco sul Naviglio.

“Cernusco sul Naviglio è unanimemente riconosciuta come una città ricca di un significativo patrimonio verde, costituito negli anni e tanto apprezzato da chi ci abita. Non vogliamo fermarci. I due progetti di Forestami che vengono messi a dimora fanno parte di un percorso più ampio che il nostro Comune ha intrapreso, con la volontà di aumentare ulteriormente gli ambiti di forestazione urbana e di ricostituire i filari compromessi dal tempo e dal meteo, consapevoli che mantenere e aumentare il nostro patrimonio verde è il migliore investimento possibile per il futuro” ha dichiarato il Sindaco di Cernusco sul Naviglio Ermanno Zacchetti.

Guidati dalla Cooperativa Cascina Biblioteca, che si occuperà degli interventi e della manutenzione per i prossimi 5 anni, i cittadini hanno partecipato all’avvio al progetto Forestami a Cernusco sul Naviglio che qui prevede la messa a dimora di 728 nuove piante in due aree:

Area verde di via alla Castellana

L’area di 3.461mq, localizzata a est del territorio comunale, si trova in una zona residenziale ed è circondata da strade a bassa percorrenza. Cresceranno qui 105 nuove piante, di cui 30 alberi e 75 arbusti. Tra le specie arboree ci sono acero campestre, frassino maggiore, orniello, melo selvatico, ciliegio, pado, farnia, cerro, tiglio selvatico, sofora del Giappone; tra quelle arbustive: sanguinella, corniolo, ligustro, evonimo europeo, rosa canina, palla di neve e lantana.

L’obiettivo del progetto è quello di creare un piccolo bosco di quartiere. L’intervento prevede la realizzazione di due nuclei di specie arbustive forestali a sud e un prato alberato nella parte nord. Lungo il lato est è previsto l’inserimento di un filare di 8 esemplari di sofora del Giappone e il ripristino di 2 Liquidambar.

Area verde lungo via Vespucci

L’area oggetto della piantagione, estesa per 6.700mq, si colloca a ovest del centro abitato. La via è caratterizzata da un filare di tigli, costeggiato dalla pista ciclabile, e da un’area verde, dove sono presenti alberi sparsi ad alto fusto e nuclei alberati che ombreggiano le panchine.

Il progetto di Forestami si propone di migliorare la connessione tra l’abitato e le aree agricole a nord, permettendo una maggior biodiversità del luogo e creando ambienti adatti alle specie avicole, attraverso la realizzazione di cinque nuove macchie di piantagione di dimensioni variabili. Questo avverrà attraverso la messa a dimora di un totale di 623 piante, di cui 131 alberi (come olmo bianco, bagolaro, ciliegio, ciavardello, melo selvatico, acero campestre, pero selvatico, ciliegio canino, pado) e 492 arbusti (come rosa canina, evonimo europeo, ligustro, sanguinella, corniolo, palla di neve, lantana, biancospino comune).

Forestami è un progetto basato su una ricerca del Politecnico di Milano e promosso da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia – ERSAF, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi Milano Bicocca.

Forestami punta a migliorare la qualità della vita, pulire l’aria e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La collaborazione tra tutti i soggetti promotori ha permesso di costruire una visione strategica del ruolo della natura nell’area metropolitana milanese e di dar vita a un processo di censimento, valorizzazione e incremento di tutti i sistemi verdi, permeabili e alberati, per favorire politiche e progetti di forestazione urbana.

Redazione