TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dall’11 al 17 marzo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 marzo 2024. GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO 11 – 17 marzo

Fino al 7 maggio

11.00 – 19.00 Esperienza | Engeki Quest in Milan – orangcosong

Libro in italiano, inglese e giapponese, acquistabile esclusivamente presso la biglietteria di Triennale, da martedì a domenica, dalle ore 11.00 alle 19.00

In occasione di FOG 2024, la sorprendente creatività degli orangcosong sviluppa il progetto Engeki Quest in Milan, raccogliendo in un libro interattivo i lati nascosti e i misteri della città. Il pubblico viene invitato a ritirare il proprio “libro delle avventure” in Triennale, e, leggendo delle semplici istruzioni, si perderà come un moderno flâneur alla scoperta di viali nebbiosi, vecchie linee del tram e quartieri nascosti.

11 marzo

10.00 Laboratorio | OVER60 – Silvia Gribaudi

Attraverso l’umorismo e la leggerezza che caratterizzano il lavoro della coreografa Silvia Gribaudi, in grado di fondere performing art, danza e teatro, viene proposto un laboratorio rivolto principalmente, ma non esclusivamente, a donne con più di 60 anni che desiderino vivere un’esperienza artistica collettiva. Le partecipanti e i partecipanti sperimenteranno il movimento attraverso l’espressione libera e creativa del proprio corpo, avvicinandosi attraverso la danza a sé e agli altri.

18.00 FOG Festival | STANDING WAVES – Sebastiano d’Ayala Valva

Presso Institut français Milano

In occasione del concerto OCCAM OCÉAN – OCCAM XXVI e L’Île Re-Sonante, dove le composizioni di Éliane Radigue vengono reinterpretate da Enrico Malatesta e François J. Bonnet, Triennale presenta la proiezione di STANDING WAVES di Sebastiano d’Ayala Valva, il film-documentario su una straordinaria creazione per orchestra di Eliane Radigue e Carol Robinson.

19.00 FOG Festival | Meet the artist: Sebastiano d’Ayala Valva e Carol Robinson

Presso Institut français Milano

Il regista anglo-italiano Sebastiano d’Ayala Valva e la compositrice franco-americana Carol Robinson dialogano con Ricciarda Belgioiso, studiosa e musicista, nonché co-direttrice artistica di Piano City Milano. Una conversazione a tre voci per esplorare l’operato dei due artisti e il loro rapporto artistico e personale con la compositrice francese Éliane Radigue.

12 marzo

19.30 FOG Festival | IGRA – Kor’sia

In un botta e risposta tra passato e presente, il collettivo Kor’sia interpreta i grandi classici della danza in chiave contemporanea. In un campo da tennis, danzatori in pantaloncini e racchette riadattano per il pubblico di oggi Jeux, balletto coreografato da Nižinskij agli inizi del Novecento. Lontano dallo scopo di riprodurre o ricreare, ma con l’idea di fare convivere epoche distanti sulla stessa linea del tempo, Kor’sia prende da Nižinskij ed elabora alla luce della contemporaneità, utilizzando beat elettronici che si avvicinano ai ritmi delle danze russe e unendo balletto classico e danza contemporanea, con la capacità di identificare in un lavoro passato un potenziale non ancora esaurito. Kor’sia, vincitrice del Fedora Prize 2023, si conferma come una delle compagnie più riconosciute della scena internazionale.

20.30 FOG Festival | Kor’sia in dialogo con Francesca Pedroni

In occasione dello spettacolo IGRA, della compagnia Kor’sia, i coreografi Mattia Russo e Antonio de Rosa dialogano con Francesca Pedroni, critica ed esperta di danza. Una discussione a tre voci per esplorare i temi fondamentali dello spettacolo, e far emergere gli aspetti della poetica e delle riflessioni dei due artisti.

21.30 FOG Festival | OCCAM OCÉAN – OCCAM XXVI e L’Île Re-Sonante – Éliane Radigue, Enrico Malatesta, François J. Bonnet

Presso Teatro Filodrammatici di Milano

Il repertorio della pioniera della composizione elettronica Éliane Radigue viene portato in scena da due nomi di punta del panorama musicale. In occasione di FOG 2024, il percussionista Enrico Malatesta si esibisce con OCCAM OCÉAN – OCCAM XXVI, parte del ciclo di composizioni Occam Océan, uno dei progetti più noti di Radigue, in cui musicisti dall’approccio personale e creativo sono invitati a creare di volta in volta composizioni irripetibili per strumenti acustici. Il compositore e musicista François J. Bonnet porterà invece le sonorità elettroniche di L’Île Re-Sonante, creando un’esperienza unica per l’ascoltatore, in una serata che libererà tutto il potenziale emotivo ed evocativo del suono.

13 marzo

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

19.00 Presentazione volume | ISOLE – Nicolás Jaar

Al di sotto dell’oceano c’è un altro oceano che giace dormiente, e le isole narrate da Nicolás Jaar sono i sogni che emergono dalle sue profondità sepolte, raccontate con una lingua musicale e al contempo profondamente visiva. Musicista e produttore di successo al suo esordio letterario, Jaar, nel volume ISOLE (Timeo, 2024), crea un mosaico cangiante in cui le immagini scorrono e ritornano, si sovrappongono, riverberano come echi in una trama minimale i cui frammenti svaniscono e riemergono trasfigurati. Così la fiaba cede il posto alla rivelazione, il resoconto storico alla poesia, la preghiera alla pièce teatrale. Intervengono: Nicolás Jaar e Marco Rossari.

19.30 FOG Festival | IGRA – Kor’sia

14 marzo

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

18.30 Visita guidata | Juergen Teller i need to live

Triennale organizza una visita guidata per scoprire il lavoro del fotografo tedesco Juergen Teller – attivo dalla prima metà degli anni Novanta – noto in tutto il mondo per le sue opere raffiguranti personaggi famosi, per i provocatori editoriali, per le importanti pubblicazioni e le originali campagne di moda. Tra le oltre 1.000 opere esposte in mostra si trovano sia lavori personali che opere su commissione, immagini già note e nuove serie fotografiche, oltre a video e a installazioni. i need to live – dichiarazione e allo stesso tempo frase motivazionale – riassume le sensazioni dell’artista a fronte dei tragici incidenti che hanno segnato la sua vita. Con i suoi scatti riconosce la fragilità dell’esistenza umana e celebra l’importanza di essere vivi.

21.00 FOG Festival | NEXT POP – Generic Animal

Presso Volvo Studio

Generic Animal è lo pseudonimo e progetto solista di Luca Galizia. Nonostante la giovane età, Luca ha già alle spalle quattro album e numerosi progetti, come la band Leute e le collaborazioni con 72-Hour Post Fight, Ketama 126, Pretty Solero, Mecna, Rkomi e Massimo Pericolo. Generic Animal è un autore, produttore e musicista che sa usare l’istinto per trovare le nuove vie del pop. Una mente musicale ricca, elastica e capace di ideare soluzioni personali originalissime, senza mai perdere di vista l’ascolto e l’accessibilità.

15 marzo

18.00 Incontro | Dove dimora il sacro. Progettare i luoghi dello spirito

Intervento di Stefano Boeri, Presidente di Triennale, sulla progettazione di luoghi sacri, a partire da due esperienze: lo studio di valorizzazione dello Stupa di Ramagrama, sito archeologico buddhista presso Lumbini, in Nepal, dallo straordinario valore storico e culturale; la Abrahamic Family House progettata ad Abu Dhabi dall’architetto David Adjaye, un complesso che, riunendo armoniosamente una chiesa, una sinagoga e una moschea, coniuga riflessione architettonica e dialogo interreligioso in un messaggio di tolleranza e convivenza. Al termine, dialogo con Giuliano Zanchi, teologo e Luca Bressan, curatore SOUL Festival.

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

16 marzo

11.00 – 18.30 Esperienza | Officina famiglie – Triennale Playground

Durante il weekend di Officina famiglie, il Salone d’Onore di Triennale è a disposizione delle famiglie per un momento di relax e divertimento. Si potrà provare Compo-Scompo, il gioco collaborativo progettato dall’illustratrice e artista Olimpia Zagnoli, o Fà e Rifà. Il riuso di carte a regola d’arte, un’attività con moduli di pannelli di cartone recuperato per sensibilizzare i bambini alla riduzione degli sprechi. Saranno a disposizione gli albi illustrati della collezione di Triennale, carta e colori per disegnare e liberare la fantasia.

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

15.00 Laboratorio | Officina famiglie – Call Me Home

Attività per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni

Uno speciale laboratorio di lettura in inglese per riflettere sulla natura di ciò che chiamiamo casa. In collaborazione con la scuola di lingue International House esploriamo il concetto di home in tutte le sue sfaccettature, attraverso una storia di immaginazione e magia. Con attività interattive e multi sensoriali, i nostri piccoli esploratori e le loro famiglie avranno l’opportunità di dare vita a una storia, partecipando attivamente alla narrazione attraverso il gioco, l’immaginazione e l’espressione creativa.

16.30 Laboratorio | Officina famiglie – Call Me Home

Attività per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni

19.30 FOG Festival | EXTRA LIFE – Gisèle Vienne

Una sorella e un fratello si ritrovano dopo vent’anni durante una festa. Uniti da un forte legame da bambini, sono stati poi divisi da una tragedia familiare irrisolta. Ora, da adulti, sono capaci di comprendere a fondo la propria esperienza traumatica, scoprendo cosa sia successo davvero e ripensando il proprio futuro insieme. In modo drammatico e con umorismo sovversivo, Gisèle Vienne, artista, coreografa e regista tra le più rilevanti della scena europea, torna in Triennale con uno spettacolo che affronta la rimozione di un trauma subito e la sua successiva rivelazione, con un lavoro dalla forte carica emotiva che unisce teatro, danza e musica magistralmente composta da Caterina Barbieri.

17 marzo

11.00 – 18.30 Esperienza | Officina famiglie – Triennale Playground

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

15.30 Laboratorio | Officina famiglie – Quando soffia il tempo

Attività per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni

Parte della giornata Officina famiglie, un viaggio nel tempo tra gli oggetti del Museo del Design italiano, la storia di Triennale Milano e il Palazzo dell’Arte. Lo sguardo dei giovani architetti di Collettivo ctrl+S permetterà ai bambini, in un laboratorio-performance, di giocare con grandissimi cuscini ad aria per costruire un arco, uno degli elementi più iconici dell’architettura del Palazzo.

16.00 FOG Festival | EXTRA LIFE – Gisèle Vienne

18.30 Visita guidata | Juergen Teller i need to live

