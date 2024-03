Frana tra Riva e Limone. Navigazione Laghi a supporto del territorio con corse speciali di collegamento via acqua

(mi-lorenteggio.com) Lago di Garda, 10 marzo 2024. In conseguenza alla chiusura, causa frana, della Strada SS 45 Bis Gardesana Occidentale tra Limone e Riva del Garda, da LUNEDI’ 11 MARZO 2024 IN AVANTI, su richiesta del Servizio Mobilità Pubblica della Provincia Autonoma di Trento, sono state istituite corse speciali per studenti e lavoratori per raggiungere Riva del Garda da Limone e viceversa.

“A seguito della richiesta ricevuta, ci siamo immediatamente coordinati con il Servizio

Mobilità Pubblica della Provincia Autonoma di Trento, con i Comuni lacuali interessati

e con il Gruppo Arriva – commenta l’Ing. Mafale, Direttore di Esercizio Navigazione Lago

di Garda – concordando gli orari e le modalità per integrare il servizio bus da Limone a

Riva del Garda e ritorno”.

“Navigazione Laghi è sempre impegnata a lavorare a supporto del territorio” commenta

il Gestore Governativo Pietro Marrapodi “a maggior ragione in situazioni di criticità

ove è indispensabile una attività sinergica di tutti gli attori istituzionali e territoriali per

individuare soluzioni rapide ed efficaci a beneficio di cittadini e turisti”.

Gli orari delle corse speciali integrano l’orario del servizio di linea tra Riva a Limone già

in vigore, consultabile sul sito web alla pagina

https://www.navigazionelaghi.it/biglietti-e-orari-lago-di-garda/

TARIFFE: è prevista l’applicazione della tariffa agevolata per i residenti e per i lavoratori

(Limone-Riva solo andata residenti € 4,00 – ragazzi € 3,30) mentre gli abbonati del

gruppo ARRIVA, presentando l’abbonamento valido al momento dell’imbarco,

potranno usufruire del servizio senza extra costi aggiuntivi.

Seguiranno eventuali comunicazioni qualora si rendessero necessarie.



Per informazioni:

N. VERDE 800-551801 – TEL. 030/9149511

Mail: infogarda@navigazionelaghi.i