SETTIMO MILANESE – IL MAESTRO POLLI LASCIA FRATELLI D’ITALIA ED ENTRA NELLA LEGA

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 10 marzo 2024. Il noto maestro Marco Polli, concertista internazionale e molto attivo culturalmente a Settimo Milanese, lascia Fratelli d’Italia, partito nel quale era stato in un primo momento nominato vicepresidente del circolo di Settimo, e approda alla Lega. La decisione è maturata in vista delle elezioni amministrative di giugno: “Purtroppo Fratelli d’Italia ha messo in atto una strategia politica che non condivido, così come non mi riconosco più nella gestione dei rapporti sia esterni che interni al partito – ha spiegato Polli -. Non ritengo attuabile e tantomeno vincente chiamarsi fuori dalla coalizione il giorno dopo la definizione dell’accordo con tutto il centrodestra unito. Ho scelto, a questo punto di appoggiare la candidatura di Ruggiero Delvecchio, che ritengo adeguatamente preparato ed esperto per ricoprire il ruolo di sindaco e per affrontare le problematiche del nostro Comune. Lo farò entrando a far parte della Lega perché in questi anni credo abbia svolto egregiamente il suo ruolo all’opposizione e perché condivido il progetto per le elezioni che sta portando avanti da tempo con Forza Italia e la lista civica Oltre. Condivido la volontà di volere ottenere un risultato positivo alle prossime elezioni comunali”.

Il segretario cittadino della Lega Luca Bulciaghi gli ha dato il benvenuto ufficiale: “Sono onorato della scelta di Marco, persona molto conosciuta e stimata a Settimo – ha dichiarato Bulciaghi -. Sono certo che saprà portare un valore aggiunto alla Lega e a tutta la nostra coalizione in questa campagna elettorale”.

Nella foto, da sinistra, Luca Bulciaghi e Marco Polli