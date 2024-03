(Mi-lorenteggio.com) Arluno, 11 marzo 2024 – Intorno alle ore 16.30 di oggi, in via Adua, una donna di 60 anni è stata investita da un mezzo pesante, riportando un trauma cranico e una ferita ad un arto. Dopo l’arrivo dei soccorsi, la.feirita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Legnano.