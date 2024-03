Corsico. 26enne ferito con arma bianca

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 11 marzo 2024 – Questa sera, intorno alle ore 19.15, nella centralissima via Camillo Benso di Cavour, per cause in fase di accertamento, un 26enne, come riporta AREU, è stato ferito con un’arma bianca. Il giovane, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco e dopo l’intervento della Polizia Locale, è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Paolo di Milano.

Alle ore 20.30, a Rozzano, un 21enne è stato ferito sempre con arma da bianca, ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

V. A.