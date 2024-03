Esplosione in un laboratorio dell’Università

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 marzo 2024 – Stamane, intorno alle ore 12.00, in via Roberto Cozzi, 55, presso un locale di Scienze dei Materiali, un’autoclave è esplosa in un laboratorio di chimica all’università Bicocca di Milano, provocando la fuoriuscita di acido cloridrico usato in quel momento per un esperimento didattico.



All’arrivo dei vigili del fuoco, giunto anche con il nucleo NBCR, il personale universitario aveva già evacuato il padiglione universitario.

Nessun ferito o intossicato.

V. A.